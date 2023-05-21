Индо-Тихоокеанский саммит, премьер-министр России в Китае, будущее событие в Азии

Добро пожаловать на вашу неделю в Азии.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди встретится с лидерами тихоокеанских островов на саммите в Папуа-Новой Гвинее в понедельник. Президент США Джо Байден планировал присоединиться и стать первым действующим президентом США, посетившим островное государство, но на прошлой неделе отменил поездку, чтобы сосредоточиться на переговорах о потолке долга дома.

ХХVIII будущее АзииВ четверг стартует главная ежегодная конференция Nikkei. Среди докладчиков на двухдневном мероприятии — лидеры из Сингапура, Вьетнама и Таиланда.

В следующее воскресенье Турция проведет второй тур президентских выборов после того, как 14 мая ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов.

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Понедельник

Индо-Тихоокеанский саммит в Папуа-Новой Гвинее

Третий саммит Форума сотрудничества между Индией и тихоокеанскими островами (FIPIC) проходит в Порт-Морсби, столице Папуа-Новой Гвинеи, под сопредседательством премьер-министра Индии Нарендры Моди и его коллеги из Папуа-Новой Гвинеи Джеймса Марапе. Моди отправится в Папуа-Новую Гвинею после саммита G7 в Хиросиме, став первым премьер-министром Индии, посетившим тихоокеанскую страну. Затем он планирует поездку в Австралию.

Госсекретарь США Энтони Блинкен примет участие в саммите после того, как президент Джо Байден отменил запланированный визит.

FIPIC был запущен в 2014 году, когда Моди посетил Фиджи с целью развития сотрудничества между Индией и 14 странами тихоокеанских островов.

Заработок: Куайшоу

Вторник

Премьер-министр России посетит Китай

Премьер-министр России Михаил Мишустин находится с двухдневным официальным визитом в Китае. Ожидается, что он встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Ли Цяном в Пекине. По сообщению Financial Times, российский лидер поедет в составе большой бизнес-делегации, в которую входят несколько ведущих бизнесменов, находящихся под западными санкциями, которые примут участие в российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае.

За динамикой власти между штатами внимательно следят. Президент Франции Эммануэль Макрон недавно заявил, что Россия фактически стала государством-сателлитом Китая, и это заявление было осуждено Кремлем.

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Третий пуск южнокорейской ракеты «Нури»

Южная Корея запустила трехступенчатую ракету «Нури» с южного острова для вывода спутника наблюдения на низкую околоземную орбиту. Стремление Сеула к развитию космоса состоит в том, чтобы конкурировать с такими лидерами, как США, Россия, Китай, Европа и Япония. Правительство президента Юн Сок Юла планирует к концу этого года создать независимое космическое агентство, чтобы подражать американскому агентству НАСА.

Денежно-кредитная политика: Новая Зеландия

Четверг

будущее Азии

Он примет Nikkei 28 Форум будущего Азии, главная ежегодная конференция, в Токио по четвергам и пятницам. Основная тема этого года — «Использование силы Азии для решения глобальных проблем».

На двухдневном мероприятии соберутся политические лидеры региона, в том числе заместитель премьер-министра Сингапура Лоуренс Вонг, заместитель премьер-министра Таиланда Дон Прамудвинай, заместитель премьер-министра Вьетнама Тран Ле Куанг, президент Шри-Ланки Ранил Викремесингхе и президент Лаоса Тонглун Сисулит.

Министры Организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества встречаются в США

Высокопоставленные представители стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) начинают двухдневные деловые встречи в Детройте. Торговый представитель США Кэтрин Тэй председательствует на министерской встрече, посвященной защите прав рабочих и найму малообеспеченных слоев населения.

Форум Чжунгуаньцунь, Пекин

В Китае пройдет ежегодный форум Zhongguancun, посвященный передовым технологиям, таким как искусственный интеллект и квантовая наука. Ожидается, что на шестидневном мероприятии, названном в честь технопарка в Пекине, будут обсуждаться вопросы инновационного сотрудничества, управления данными и выставок. По словам организаторов, в мероприятии примут участие гости из более чем 80 стран и регионов.

Выигрыши: Singtel, NetEase и Meituan

Денежно-кредитная политика: Индонезия, Южная Корея

Пятница

ВВП: Тайвань

выходные

Второй тур президентских выборов в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган участвует во втором туре президентских выборов против Кемаля Киличдароглу, главы главной оппозиционной левоцентристской Народно-республиканской партии (НРП). Кылычдароглу является совместным кандидатом от шести оппозиционных партий, входящих в Национальный альянс. Эрдоган, правящий Турцией более двух десятилетий, является совместным кандидатом правых партий, входящих в состав Народного альянса. В первом туре Эрдоган закончил с 49,52% голосов против 44,88% Киличдароглу. Коалиция Эрдогана также получила комфортное большинство мест на парламентских выборах, что повысило его шансы на пост президента.

Синан Оган, крайне правый кандидат в президенты, набравший 5,17% голосов 14 мая и вытеснивший двух крупнейших победителей во втором туре, еще не поддержал ни того, ни другого.