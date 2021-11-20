Инженер PS5 Марк Черни о влиянии разработчиков игр на дизайн оборудования

PlayStation 5 началась с простого мозгового штурма. По крайней мере, так выразился Марк Черни, ведущий системный инженер консоли.

в Новое видео от WiredВ этой статье Черни объясняет, как Sony построила PS5, подробно рассказывая о том, почему был выбран каждый компонент и как все они помогают питать систему. Наряду со всеми техническими разговорами о графических процессорах (GPU), твердотельных накопителях (SSD) и вычислениях, лежащих в основе трассировки лучей в реальном времени, Черни выделяет людей, которые помогли Sony определить приоритеты того, что должно (и не должно быть). т) в консоли.

Черни начинает с рассказа о своей четырехлетней карьере разработчика игр, таких как мраморное безумие А также Bandicoot Crash, прежде чем перейти к обсуждению того, как Sony учла вклад разработчиков в разработку аппаратного и программного обеспечения PS5.

«Здорово работать с таким количеством команд на протяжении многих лет, иметь некоторое представление о том, что им помогает, а что мешает им», — говорит Черни.

В ходе первоначального мозгового штурма команда Черни подготовила список желаемых функций для PS5: все функции, которые не вошли в PlayStation 4, а также множество новых идей. Кроме того, по словам Черни, был более длинный список «всего, что хотелось бы видеть сообществу разработчиков игр».

Например, одним из самых важных запросов был твердотельный накопитель NVMe со скоростью чтения не менее 1 ГБ в секунду; Черни цитирует основателя Epic Games Тима Суини, который, среди прочего, сказал, что технология медленных жестких дисков в предыдущих консолях сдерживала разработчиков. Sony решила использовать гораздо более быстрый накопитель, чтобы дать разработчикам немного места на верхнем уровне — твердотельный накопитель в финальной консоли может считывать необработанные данные со скоростью 5,5 ГБ / с.

По словам Черни, для разработчиков оборудования это «совсем недавний» феномен — вовлекать разработчиков программного обеспечения в процесс проектирования. Но он говорит, что лично хотел поговорить с разработчиками, потому что сам работал над играми.

«Я ищу разработчиков, которые переживают самые тяжелые времена и которые имеют действительно твердое мнение о том, что им нужно для создания игры, о которой они мечтали», — говорит Черни. «Это просто жестокие встречи, но их приятно проводить, потому что в конце концов вы делаете более сильную консоль».

Большая часть видео носит немного технический характер, поскольку Черни частично разбирает PS5, но это отличный взгляд на то, как команда разработчиков консолей на самом деле создала консоли PlayStation последнего поколения и Его контроллеры DualSense.