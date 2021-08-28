Инженер Xbox исправил старую ошибку Gamerpic

Быстро распространяющаяся ветка в Твиттере о старом изображении профиля Gamertag на чьей-то Xbox 360, которое странным образом обрезалось с каждой новой консолью Xbox, побудила инженера Xbox выйти вперед и … решить проблему.

Как я уже заметил крайПользователь Twitter Noukon купил аватар призрака Pac-Man много лет назад и с тех пор хранит его в качестве своей фотографии в профиле. По словам Nocon, они купили Gamerpic за 80 очков Xbox в 2006 году, и было бы «шокирующим, если бы это не был лучший доллар, который вы потратили, пока море не закипит».

С каждым поколением Xbox пытается опозорить мой аватар Pac-Man, делая его все меньше и меньше. Я не сдамся. Я купил этот игровой фильм за 80 очков Xbox в 2006 году, и я был бы обналичен, если бы он не остался лучшим долларом, который я когда-либо потратил до конца морей pic.twitter.com/Ji5ttoUVjh – Габриэль Роуленд (@noukon) 19 августа 2021 г.

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К сожалению, изменения в пользовательском интерфейсе Xbox означают, что изображение профиля с 2006 года теперь выглядит как маленький квадрат, окруженный пустым серым кружком. К счастью, Эйден Мари, инженер Xbox, увидела твит Нокон и решила исправить проблему, назвав это своей «личной миссией исправить это».

Мари опубликовала в Твиттере целую ветку о своем процессе, начиная с покупки того же пакета изображений профиля, что и Noukon (по более дорогой цене 2,38 доллара), прежде чем приступить к диагностике и, в конечном итоге, устранению проблемы.

Послушайте, я ничего не могу обещать, но я сделаю своей личной миссией исправить это https://t.co/o1zYjBBHSd – Иден Мари (@neonepiphany) 25 августа 2021 г.

По словам Мэри: «Давным-давно кто-то решил, что независимо от размера Gamerpic, который мы хотели бы отобразить, 360 Gamerpic никогда не будет больше 72 x 72 пикселей. Остальная часть фона заполнена слабой взрывной версией изображения. сама », – говорит Мэри.

В конечном итоге решение заключается в способности панели управления Xbox распознавать прозрачные файлы PNG. Это позволило Мари взять маленький квадратный персонаж Gamerpic 360-ой эпохи, поместить его в прозрачный круг и отрегулировать размеры, в результате чего в Пакмане появился аватар-призрак Нокона.

Мари смогла решить проблему во время так называемого исследования, когда члены опытной группы могли проводить полдня каждую неделю, занимаясь случайными вещами в продукте. «На этой неделе я определенно решила использовать его для спасения призраков», – написала Мари в Twitter.

Это так весело, и иногда вы узнаете что-то новое, например … очевидно, 360 gamerpics поддерживают прозрачность все время? Сюрприз Во всяком случае, как вы думаете, Встраивать твит? Тебе больше нравится этот доллар? pic.twitter.com/zxQx7SmHJw – Иден Мари (@neonepiphany) 27 августа 2021 г.

Кто знает, может быть, в следующий раз, когда вы столкнетесь со странной проблемой в Xbox Live, инженер Xbox, у которого есть свободное время, сможет решить вашу проблему за вас?

Мэтт Ким – редактор новостей IGN. Вы можете достичь этого Встраивать твит.