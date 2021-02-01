Москва, 1 февраля. / ТАСС /. Российский игрок Роман Ребелов сообщил ТАСС в понедельник, что российские и иностранные спортсмены осознают, что нынешние санкции против российского спорта имеют политическую подоплеку.

В субботу Ребелов завоевал золотую медаль в мужском одиночном катании на чемпионате мира по конькобежному спорту, который проходил в Кенигзее, Германия, с 29 по 31 января.

Российские саночники будут соревноваться в Кенигзее под флагом Российской Федерации (RLF), а их бело-синяя форма будет на логотипе RLF. Во время церемонии награждения российских спортсменов прозвучал гимн Международной федерации логг.

“Нам и им казалось [foreign athletes] «Для нашего наказания могли быть причины, даже незначительные», – сказал Ребелов в интервью ТАСС. «Однако теперь все понимают, что это чисто политика и что спорт долгое время был ее заложником».

«Все спортсмены полагаются на себя и вынуждены соревноваться в соответствии с этими правилами», – добавил он. Однако в России есть и другие люди, которые должны решать все эти вопросы быстро и эффективно.

«Это не первый год, и российский спорт как минимум пять лет находится в такой сложной ситуации», – сказал Ребелов. «Неужели так долго нельзя было решить эту проблему?»

В конце 2017 года Международный олимпийский комитет (МОК) приостановил членство в Олимпийском комитете России (ОКР) из-за обвинений в злоупотреблении допингом, но разрешил чистым российским спортсменам участвовать в Зимних играх 2018 года в Пхенчхане, Южная Корея, под олимпийским флагом и в нейтральной зоне. Статус олимпийского игрока от России (OAR). Ребелов вместе со сборной России в Южной Корее боролся за медали.

«Оказывается, многим спортсменам моего возраста никогда в жизни не представится возможность выступить на Олимпийских играх под национальным флагом своей страны, – сказал 24-летний россиянин Люгер. «И даже кто-то сочтет это нормальным».

“Я приехал на Игры в Пхенчхане без национального флага, и если я на это претендую [the 2022 Olympics in] «Я также поеду в Пекин как нейтральный игрок, – сказал Ребелов. – Это уже превратилось в болезненную привычку, как будто так и должно было быть».

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне, Швейцария, 17 декабря оставил в силе предыдущее решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) по ряду штрафов в отношении российского спорта.

Решением Спортивного арбитражного суда от 17 декабря 2020 года российские спортсмены на два года лишены права участвовать во всех чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под государственным флагом России.

Государственный гимн России также исключен из международных спортивных турниров на следующие два года, включая предстоящие в этом году Олимпийские игры в Японии.

Решение швейцарского суда также лишило Россию права участвовать в торгах на все международные спортивные турниры сроком на два года. Санкции Всемирного антидопингового агентства будут действовать до декабря 2022 года.