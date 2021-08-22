Иностранные страховые компании из стран ВТО имеют право работать в России – Бизнес и Экономика

Москва, 22 августа. / ТАСС /. Иностранные страховые компании из стран-членов Всемирной торговой организации (ВТО) смогут открывать филиалы и вести страховой бизнес в России. Соответствующий закон вступает в силу в воскресенье.

Согласно закону, иностранные страховые компании смогут осуществлять страхование гражданской ответственности и виды добровольного страхования и перестрахования через свои дочерние компании. Для создания филиалов эти участники рынка должны иметь активы не менее 5 миллиардов долларов и кредит в Банке России. При этом иностранные страховые компании должны оформить страховой депозит не ниже минимального размера, установленного для российских страховых компаний. Закон гласит, что в открытии филиала компании может быть отказано, если доля иностранцев на страховом рынке России превышает 50%.

Ограничения на предложение отдельных видов договоров иностранным страховым компаниям аналогичны запретам в отношении филиалов иностранных страховых компаний, предусмотренным действующим законодательством. Банку России предоставлены полномочия по надзору за деятельностью иностранных страховых компаний в России.

Некоторые нормы закона будут действовать с 2024 года. Иностранная страховая компания обязана до 1 января 2024 года подавать ежеквартальную выписку по специальному банковскому счету в Центральный банк, в которой указывается, что сумма гарантийного депозита ее филиала соответствует указанным требованиям.