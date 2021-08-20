Иностранным студентам разрешен въезд в Россию для дальнейшего обучения – Министерство – Международный

Москва, 20 августа. В пятницу Минобрнауки заявило, что иностранным студентам разрешат въезд в Россию для продолжения образования, отметив, что правила въезда уже составлены и будут утверждены в ближайшее время.

«Минобрнауки России выступило с инициативой открыть госграницу для всех иностранных студентов. Антикоронавирусный кризисный центр санкционировал [the students’] Въезжайте в страну, чтобы продолжить учебу. Алгоритм, правила, согласно которым иностранные студенты могут посещать Россию, уже разработан Министерством образования и науки и будет утвержден в ближайшее время ».

В пресс-службе заявили, что после утверждения правил иностранные студенты из всех российских вузов получат возможность посещать, проживать в общежитиях и продолжать учебу в обычном режиме. «Практически все российские университеты начнут учебный год традиционно. Вместе с Министерством иностранных дел и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека мы обратились в Кризисный центр с просьбой открыть границы для студентов из всех зарубежных стран. стран, и мы заручились их поддержкой.

Валков также пояснил, что для иностранных студентов, которые не смогут приехать в Россию, будут регулироваться условия дистанционного обучения, указав индивидуальные учебные программы, дополнительные занятия и другие решения, позволяющие студентам получить качественное образование.