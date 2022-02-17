Иностранным технологическим компаниям, не имеющим российских офисов, грозит запрет на рекламу в течение нескольких недель

В среду Россия предупредила, что к марту она начнет вводить запреты на рекламу крупных иностранных технологических компаний, не имеющих официального представительства в стране, поскольку Москва наращивает усилия по усилению контроля над интернетом.

Российское законодательство обязывает иностранные гиганты социальных сетей с более чем 5 000 000 пользователей в день открывать офисы в России с июля 2021 года. В ноябре государственный регулятор связи Роскомнадзор перечислил 13 компаний, которые он хотел бы официально зарегистрировать или которые могут столкнуться с полным запретом.

С тех пор Apple и Spotify выполнили всего три требования — регистрация учетной записи в Роскомнадзоре, предоставление пользователям возможности напрямую общаться с компанией и открытие представительства.

Другие компании в списке включают Google Alphabet, Meta Platforms, Twitter, TikTok и приложение для обмена сообщениями Telegram, которые в прошлом году были оштрафованы Россией за то, что не удалили контент, который она считает незаконным. В среду глава Роскомнадзора Вадим Соботин заявил комитету Госдумы по информационной политике и комитету по информационным технологиям, что его ведомство готово ответить экономическими и технологическими мерами.

Он сообщил, что к концу февраля будут введены первые санкции против «уклоняющихся», начиная с запрета на рекламу, при этом ФАС и Банк России готовятся реализовать этот запрет на практике.

Контроль интернет-давления



Сергей Соколов, директор TikTok по связям с правительством в Восточной Европе, сказал, что компания запросила время для завершения процесса. «Мы уже запустили этот процесс внутри компании и будем создавать юридическое лицо, но этот процесс был не очень простым и долгим», — цитирует Соколова «Интерфакс».

Давление является частью более широкой кампании по контролю над Интернетом, который, по мнению критиков, угрожает свободе людей и бизнеса. В некоторых компаниях из списка Роскомнадзора уже есть сотрудники, работающие в России, и интернет-аналитики говорят, что в законе четко не указано, что требуется от компаний. Роскомнадзор не ответил на запрос о комментарии.

«Мы ожидаем, что все иностранные ИТ-гиганты будут соблюдать требования российского законодательства, не дожидаясь каких-либо санкций», — заявил Александр Хайнштейн, председатель комитета Госдумы.

Роскомнадзор заявил, что ведет диалог со всеми перечисленными компаниями, за исключением американского сервиса потокового видео Twitch и платформы обмена сообщениями Discord, ни одна из которых сразу не ответила на запрос о комментариях. Немедленных комментариев от Google, Meta, Twitter и Telegram не последовало.

Опубликовано в





17 февраля 2022 г.

