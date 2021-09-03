Институт Вселенной – Проекты

Институт Космоса – это постоянный групповой исследовательский проект, основанный в 2019 году. Основанный на исторических идеях российской космологии, Институт представляет собой пространство для творческого исследования материальности и инопланетной универсальности Вселенной с точки зрения философии и антропологии. и история науки и искусства. Посредством комбинации художественных проектов, фильмов, текстов и дискурсивных событий Институт размышляет о текущем понимании наших биологических и социальных условий и отображает векторы нашего будущего развития, вдохновленные историей космического мышления и рефлексивными практиками, лежащими в его основе. . Институт стремится раскрыть скрытый потенциал радикального воображения во многих областях и историях знаний.

В качестве динамического обобщающего термина «космологический» относится к группе проектов – как философских, так и научных и художественных – которые нацелены на достижение максимальной вовлеченности посредством совместного творчества. Он стремится разработать синтетический подход к совместной работе, в котором разум, вера, искусство, наука, природа и технологии передают свои дискурсивные противоречия.

У нас есть много неотложных вопросов: как можно расширить наше понимание времени и пространства? Как мы можем продлить нашу жизнь? Каковы перспективы органической и неорганической жизни? Как ты контролируешь время? Как понять единство всего сущего? Как наше постсекулярное общество бросает вызов современной науке и наоборот? Какое социальное развитие принесет космическое будущее? Как жизнь может развиваться на Земле и за ее пределами? Что могут быть искусство и литература вне страны? Сознательны ли растения и стоит ли их есть? Как вы живете, не убивая ни одной формы жизни?

Мы приглашаем вас обдумать эти вопросы вместе с нами.

Институт состоит из шести многопрофильных кафедр: космический информационный бюллетеньРасписание российской космологии, кино, музея, библиотеки и школы. В космический информационный бюллетень Он приглашает читателей в путешествие в космологическое и космическое мышление через собрание теоретических очерков, стихов, сценариев фильмов и других текстов, вдохновленных историей российской космологии, ее транснациональными связями и ее культурными проявлениями. Хронология российской космологии – это хронологическое отображение основных событий в искусстве, литературе, поэзии, науке, политике, технологиях, философии и многих других областях, связанных с космологией. На временной шкале прослеживается влияние космической мысли на культуру и общество, от видения кометы 3D / Белла, которая вызвала глобальную панику в 1820-х годах, до наших дней.

В кинотеатрах института демонстрируются фильмы, исследующие связь космоса с современной жизнью, а музей состоит из бесконечного числа залов, в каждой из которых находится постоянная экспозиция. Онлайн-библиотека, содержащая основные материалы по русской космологии и о ней. До недавнего времени многие из этих крупных очерков, трактатов, стихов и романов не были доступны на английском языке. Те, что были переведены, были разбросаны, и их было трудно найти. Исследователи института собрали эту подборку исторических и современных текстов, чтобы облегчить доступ к интеллектуальному контексту, окружающему Вселенную. Школьный отдел института предлагает подборку отредактированных видеолекций и дискуссий на темы, связанные со Вселенной, художниками, исследователями и теоретиками. Наконец, Цифровая обсерватория института отображает фактическую карту неба, рассчитанную на основе астрономических данных в реальном времени, включая положения планет Солнечной системы, звезд, галактик и многих объектов дальнего космоса, как они появляются над Гринвичем, Великобритания, в реальном времени. .

Все аспекты института продолжаются: больше контента будет добавляться по мере того, как мы движемся в будущее и заново открываем для себя прошлое.