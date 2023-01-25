Институт Нановик присуждает премию Лоры Шеннон 2023 года Стелле Гервас за книгу о войне, дипломатии и мире в Европе | Новости | Нотр-Дам Новости

Стелла Гервас, профессор истории России Университета Ньюкасла, Англия, и ее книга «Завоевание мира: от эпохи Просвещения до Европейского Союза»

в Нановик Институт европейских исследований Премия Лауры Шеннон Университета Нотр-Дам 2023 года в области современных европейских исследований была присуждена Стелле Джервас, профессору истории России в Университете Ньюкасла, Англия, за ее книгу «Завоевание мира: от Просвещения до Европейского Союза», опубликованную издательством Издательство Гарвардского университета.

10 000 долларов Премия Лоры Шеннон, одна из выдающихся премий в области европейских исследований, ежегодно присуждается лучшей книге, которая выходит за рамки сосредоточения внимания на какой-либо одной стране, стране или народе и стимулирует новые способы мышления о современной Европе в целом. В этом году в цикле наград рассматривались книги по истории и общественным наукам, опубликованные в 2020 или 2021 году.

В своем заявлении окончательное жюри оценило работу Герваса как блестяще задуманную, великолепно выполненную и своевременную. Книга, которая объединяет политическую, дипломатическую, военную, юридическую и интеллектуальную историю, охватывающую весь европейский континент за более чем три столетия, является «весьма оригинальной, аналитически проницательной и количественной историей», — сказали они.

Жюри написало: «Тема Stella Gervas — послевоенное миротворчество и международные усилия по поддержанию мира — как нельзя более важна и своевременна». Благодаря своему мастерству в отдельных областях науки, начиная от Вестфальского мира в семнадцатом веке и заканчивая сегодняшним Европейским Союзом и его недовольством, она противопоставляет различные способы, которыми европейские дипломаты и политики использовали мирные процессы, положившие конец войне за испанское наследство. Наполеоновские войны, Первая и Вторая мировые войны и холод».

Жюри также высоко оценило реконструкцию диалектической традиции Гервасом и напряженность между сторонниками реалистичного баланса сил и сторонниками, которые стремились сформировать дух, способствующий «вечному (вечному) миру».

Они добавили: «Помимо своего выдающегося исторического достижения, «Завоевание мира» отличается актуальностью и практической применимостью в наши дни». Никогда не допуская искажений в представлении, которые могли бы поставить под угрозу ее научную честность или развитие, Гервас внимательно следит за текущей напряженностью, вызовами и враждой между европейскими странами и за их пределами.Можно только надеяться, что все профессиональные дипломаты, а также политики, занимающиеся международными делами, будем читать и учиться на этой мудрой книге.

«Завоевание мира» — это ошеломляющее достижение, которому суждено стать классикой современной европейской истории дипломатии, политической истории, международных отношений и исследований мира. Он в высшей степени заслуживает премии Института Лауры Шеннон Нанович 2023 года».

Окончательное жюри также присудило две серебряные медали премии Лауры Шеннон, которая приносит денежные призы. Эмили Грайпель, профессор истории и изучения Германии, России и Восточной Европы в Университете Вандербильта, была выбрана для своей работы «Мусульмане и создание современной Европы», опубликованной Издательство Оксфордского университетаа Мира Сигельберг, адъюнкт-профессор истории международной политической мысли Кембриджского университета, была удостоена награды за свою книгу «Безгражданство: современная история», опубликованную Издательство Гарвардского университета.

В состав жюри Премии 2023 года вошли опытные ученые в области истории и социальных наук: Лаура Ли Даунс, профессор истории Института Европейского университета; Брэд С. Грегори, профессор истории семейного колледжа Хенкельс, Университет Нотр-Дам; Кэти Хейворд, профессор политической социологии Королевского университета Белфаста; Эйлин М. Хант, профессор политологии Университета Нотр-Дам; и Хельмут Вальзер Смит, профессор истории Марты Риверс Ингрэм в Университете Вандербильта.

Премия Лауры Шеннон, которой исполнилось 14 лет, стала возможной благодаря щедрому подарку от Лоры Шеннон (1939–2021) и ее мужа Майкла, выпускницы 58 лет. Лаура Шеннон стала членом Консультативного совета Института Нановича в 2003 году. и служил много лет. Помимо работы в социальных службах и посредничества в семейных судах, она регулярно приезжала в Европу, особенно во Францию, где оттачивала свои языковые навыки и посещала библиотеки и культурные центры. Клэр Шеннон Келли продолжает наследие своих родителей в качестве члена консультативного совета Института.

Премия Лоры Шеннон сейчас Принятие номинаций на премию 2024 года в области гуманитарных наук. Книги по европейским исследованиям, опубликованные в 2021 или 2022 году, имеют право на участие, номинации должны быть представлены до 15 февраля.

Институт Нановик стремится обогатить интеллектуальную культуру Нотр-Дама, создавая интегрированный междисциплинарный дом для студентов, преподавателей и приглашенных ученых, чтобы исследовать идеи, культуры, традиции, верования, этические проблемы и институты, которые формируют Европу. Институт является неотъемлемой частью Нотр-Дама. Школа глобальных отношений Кейо.

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