Если вы хотите побывать в месте, где повсюду опасность со стороны природы и где обед стоит 60 долларов, я рекомендую вам посетить Исландию. Это пейзажи, одновременно красивые и дикие, природные чудеса (и страхи) которых делают невероятные фотографии. Взял кучу в недавней поездке на дачу. Но затем Он К сожалению, я обнаружил, что их можно сделать жуткими совершенно новыми способами.
Я превратил новый инструмент генеративной заливки Adobe на базе искусственного интеллекта в свои фотографии из отпуска в Исландии с «законными» задачами по редактированию фотографий и несколькими глупыми подсказками, которые привели к ужасному топливу. Generative Fill сейчас находится в стадии бета-тестирования и основан на генераторе изображений Adobe Firefly. Он не совсем новый, но его наличие наряду со всеми стандартными ползунками для редактирования фотографий Он новый. Вы можете использовать его, выбрав — лассо, волшебную палочку, что угодно — а затем написав текстовое сообщение. Он может удалять и добавлять элементы к вашей фотографии или увеличивать фотографию.
Поработав с ним всего несколько часов, он уже выглядит как хорошее обновление существующего инструмента Photoshop Content-Aware Fill. Посмотрите, как все справляются с удалением людей с моей фотографии Skógafoss. Это очень популярное место, поэтому на моем фото, естественно, много людей перед водопадом. это оригинал.
Конкуренции нет — генеративное заполнение изображения намного лучше, чем Content-Aware. И все, что мне нужно было сделать, это сделать грубый выбор, ввести несколько слов и подождать несколько секунд. Честно говоря, это само по себе страшно.
Но это только начало — если вы действительно хотите двигаться дальше, вы можете двигаться вперед. И о, куда вы пойдете с генеративным наполнением. Совершим небольшое путешествие от смертельно красивых водопадов к красивому, но смертельно опасному леднику. Вот что вырезал ледник в долине На самом деле выглядитчто я и получил, когда попросил Генераторное заполнение сделать его более опасным, добавив грозу.
Очень убедительно, не так ли? Как насчет водопада вместо этого?
О, вау, генеративное наполнение идет трудный на водопаде. Это немного фальшиво, но разумно, я думаю. А что, если бы вместо этого вы заказали пони заранее?
О, милый Иисус, не так! Давайте еще больше порадуемся… Как насчет того, чтобы выпить лимонад перед входом? Такой невинный, да?
Вау, я скучаю по ларьку с лимонадом в мире. Любить ее. Что, если мы умерим с чем-то, что не может вызвать ужас? Как насчет радуги в небе с единорогами?
Ну, это F для этой радуги и просто большое «нет» для остальных. Ты в порядке, Светлячок? Верните меня в безопасное место и просто попытайтесь вывести людей из Это фото на красивом и смертоносном пляже с черным песком..
Эх, думаю, все в порядке. Район, где скалы встречаются с водой, выглядит фальшивым и растянутым, но, честно говоря, вся страна выглядит слишком красивой, чтобы быть настоящей. И хотя бы фаллический образ в этот Изображение не было создано Amnesty International. Серьезно, это просто существует. Никогда не знаешь, что увидишь в Исландии в следующий раз.
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