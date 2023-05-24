Если вы хотите побывать в месте, где повсюду опасность со стороны природы и где обед стоит 60 долларов, я рекомендую вам посетить Исландию. Это пейзажи, одновременно красивые и дикие, природные чудеса (и страхи) которых делают невероятные фотографии. Взял кучу в недавней поездке на дачу. Но затем Он К сожалению, я обнаружил, что их можно сделать жуткими совершенно новыми способами.

Я превратил новый инструмент генеративной заливки Adobe на базе искусственного интеллекта в свои фотографии из отпуска в Исландии с «законными» задачами по редактированию фотографий и несколькими глупыми подсказками, которые привели к ужасному топливу. Generative Fill сейчас находится в стадии бета-тестирования и основан на генераторе изображений Adobe Firefly. Он не совсем новый, но его наличие наряду со всеми стандартными ползунками для редактирования фотографий Он новый. Вы можете использовать его, выбрав — лассо, волшебную палочку, что угодно — а затем написав текстовое сообщение. Он может удалять и добавлять элементы к вашей фотографии или увеличивать фотографию.

Поработав с ним всего несколько часов, он уже выглядит как хорошее обновление существующего инструмента Photoshop Content-Aware Fill. Посмотрите, как все справляются с удалением людей с моей фотографии Skógafoss. Это очень популярное место, поэтому на моем фото, естественно, много людей перед водопадом. это оригинал.

Заполнение с учетом содержимого (слева) и генеративное заполнение (справа).

Конкуренции нет — генеративное заполнение изображения намного лучше, чем Content-Aware. И все, что мне нужно было сделать, это сделать грубый выбор, ввести несколько слов и подождать несколько секунд. Честно говоря, это само по себе страшно.

Но это только начало — если вы действительно хотите двигаться дальше, вы можете двигаться вперед. И о, куда вы пойдете с генеративным наполнением. Совершим небольшое путешествие от смертельно красивых водопадов к красивому, но смертельно опасному леднику. Вот что вырезал ледник в долине На самом деле выглядитчто я и получил, когда попросил Генераторное заполнение сделать его более опасным, добавив грозу. READ Похоже, Camelot обновил свой официальный сайт золотым изображением солнца.

Оригинал (слева) и редактор с генеративной заливкой (справа). Замена Sky — это детская игра для генеративного ИИ.

Очень убедительно, не так ли? Как насчет водопада вместо этого?

Спросите, и вы получите водопад.

О, вау, генеративное наполнение идет трудный на водопаде. Это немного фальшиво, но разумно, я думаю. А что, если бы вместо этого вы заказали пони заранее?

Пожалуйста, мой пони, он болен.

О, милый Иисус, не так! Давайте еще больше порадуемся… Как насчет того, чтобы выпить лимонад перед входом? Такой невинный, да?

Добро пожаловать в лимонадный киоск на краю света.

Вау, я скучаю по ларьку с лимонадом в мире. Любить ее. Что, если мы умерим с чем-то, что не может вызвать ужас? Как насчет радуги в небе с единорогами?

Ну, это F для этой радуги и просто большое «нет» для остальных. Ты в порядке, Светлячок? Верните меня в безопасное место и просто попытайтесь вывести людей из Это фото на красивом и смертоносном пляже с черным песком..

Оригинал (слева) и редактор (справа). Серьезно, никогда не поворачивайтесь спиной к океану.