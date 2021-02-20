Инструмент темы Android 12 был представлен перед запуском

Нравиться Сообщите нам до выпуска первой предварительной версии для разработчиковОдна из больших новых функций Android 12 – это расширенные возможности настройки. Хотя эти новые параметры не появляются в первой предварительной версии для разработчиков, опытный разработчик сумел впервые взглянуть на новый инструмент тем, который появится в Android 12.

В прошлом месяце мы сообщили, что Google работает над этой новой углубленной системой тем, которую можно настроить вручную или установить автоматически в соответствии с вашими обоями. Android-разработчик Kdrag0n Поделитесь несколькими скриншотами в Twitter Это показывает последний вариант.

На изображении ниже, где он был вручную активирован в Developer Preview 1, новый инструмент Android Themes выбирает 12 цветов из ваших обоев и настраивает систему в соответствии с ними, от быстрых настроек и уведомлений до кнопок и слайдов в меню настроек. Этот новый инструмент получил кодовое название «Моне», согласно Kdrag0n, Работает “нормально” в первой предварительной версии для разработчиков.

В ходе собственного исследования Дилан Руссел и Кайл Брэдшоу обнаружили, что некоторые файлы, от которых будет зависеть “доход” для их полной функциональности, еще не представлены в Android 12 Developer Preview 1, что, вероятно, является одной из причин, по которым это происходит. много работы за кулисами. Чтобы активировать его (мы еще не смогли активировать его сами).

На данный момент не совсем ясно, когда Google выпустит для пользователей инструмент настройки «monet» для Android 12, но, судя по прошлым годам выпуска во время бета-версии Android 12, это имеет больше смысла. Расписание этого года Этот релиз выйдет где-то в мае.

Дилан Рассел И Кайл Брэдшоу Напишите свой вклад в эту статью.

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