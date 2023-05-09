Интервенция США способствовала российско-украинской войне, пора остальному миру прекратить вмешиваться

Спасатели украинских экстренных служб работают на поврежденном в результате обстрела здании в Краматорске Донецкой области, вторник, 14 марта 2023 года. По данным местных властей, погиб один человек. (AP Photo/Роман Сааб)

Примечание редактора: этот комментарий был первоначально опубликован в печати 7 мая как часть предвзятой страницы обсуждения. Чтобы прочитать контрапункт, нажмите здесь.

Соединенные Штаты должны прекратить участие в российско-украинской войне, призвать к прекращению огня и немедленно начать переговоры.

Что бы ни говорила военная партия президента России Владимира Путина о своем желании восстановить Советский Союз или Российскую империю, правда в том, что войну подпитывали Соединенные Штаты и, что неудивительно, особенно неоконсерваторы.

Президенты Джордж У. Буш и Барак Обама свергали украинское правительство дважды за 10 лет, с помощью своих так называемых «революций» в 2004 и 2014 годах, придуманных фальшивыми оранжевыми и майданными, потому что украинцы проголосовали не за того человека.

Точно так же, как он курировал присоединение стран Балтии, Латвии, Литвы и Эстонии в 2004 году, обязательство США по включению Украины и бывшей советской Грузии, которая граничит с Россией, в альянс НАТО. Анонсирован в Бухаресте в 2008 году. Несколько месяцев спустя это привело к войне в Грузии, когда установленный США режим попытался вернуть себе две провинции, утраченные при распаде Советского Союза.

В. Румыния и Польша приступили к установке систем противоракетной обороны, которые запускаются с пусковых установок двойного назначения Mark-41, на которые также могут устанавливаться крылатые ракеты Tomahawk, которые могут быть оснащены водородными бомбами, тем самым как минимум нарушая дух. Договор Рональда Рейгана о ракетах средней и меньшей дальности от 1987 года, который президент Дональд Трамп разорвал в 2019 году.

Администрация Обамы, возглавляемая женой Роберта Кагана, бывшим советником Дика Чейни Викторией Нуланд, поддержала свержение избранного правительства Украины в 2014 году. Вскоре новый режим пригрозил выселить россиян из их единственного тепловодного порта в Севастополе, Крым, что привело к потере Украиной всего полуострова и вспыхнувшей войне в дальневосточном Донбассе. Большинство из них являются этническими русскими и поддерживают недавно свергнутого президента.

После того как Франция и Германия выступили посредниками в заключении Минских мирных соглашений между Украиной и Россией в 2014 и 2015 годах, Обама и Трамп продали Киеву оружия на сотни миллионов долларов, поощряя продолжающиеся нарушения их мирных соглашений.

После восьми лет так называемой «низкоуровневой» опосредованной войны на востоке Путин потребовал новой сделки с Соединенными Штатами, которая требует полного выполнения Минских соглашений и не будет включать Украину в НАТО или размещать ракеты.

Вместо добросовестного ведения переговоров администрация Байдена заявила, что это отражение поддержки США моджахедов в Афганистане в 1980-х годах. Они сокрушат и обанкротят Россию, точно так же, как Советы помогли Америке во Вьетнаме, а наше собственное правительство последние 20 лет помогало Аль-Каиде Усамы бен Ладена на Ближнем Востоке.

Они предполагали, что украинская армия распадется, и теперь они поддержат повстанцев. Наоборот, армия еще стоит. Ллойд Остин, дела идут лучше, чем ожидалось, продолжает.

Но ни Вьетнам, ни Афганистан не находятся точно на границе с Россией, всего в 300 милях от Москвы. Наши силы безопасности сознательно спланировали и увеличили риск ядерной войны для этой фальшивой геополитической игры. В конце концов это была измена американскому народу — водородные бомбы с обеих сторон врага.

Если Россия дважды свергнет правительство Канады, используя для этого жестоких неонацистов, она пригрозит выселить Соединенные Штаты с наших военно-морских баз на Аляске и объявит войну жителям Ванкувера, которые отказались подчиниться, вооружая их, внушая им идеологию и убивая. более 10 000 в первый год.

Во-первых, нелепо, чтобы кто-то так выразился. Они не осмелились бы попытаться, потому что знали, что США немедленно вторгнутся в Канаду, чтобы сокрушить новый пророссийский режим, и приблизиться к Москве для верности.

Представьте, что Китай проделывает аналогичный трюк в Мексике, и последствия, если вам больше нравится этот пример.

Америка должна отказаться от своей глобальной империи, выйти из опосредованной войны на Украине и немедленно прекратить новую холодную войну с Россией.

Скотт Харден, директор Либертарианского института, главный редактор Antiwar.com, автор книги «Уже достаточно: пора положить конец войне с терроризмом» и готовящейся к публикации книги «В ярости: как Америка начала новую холодную войну с Россией и катастрофа в Украина.»