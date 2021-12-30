Интервью Колина Уилсона — Times of India

Совместная европейско-российская миссия на Марс ExoMars, запущенная в 2016 году, впервые вошла в историю с открытием воды недалеко от экваториального региона красной планеты, Valles Marineris, о чем было недавно объявлено. Этот прорыв был достигнут с помощью космического корабля ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO). Колин Уилсон, научный сотрудник проекта TGO, поговорил со Шринивасом Лаксманом.

Ведут ли Россия и Европейское космическое агентство (ЕКА) дальнейшие исследования этого открытия?

Инструмент под руководством России, который сделал это открытие, продолжает наносить на карту остальную часть планеты (Марс) и уже обнаружил признаки других участков вблизи экватора, которые, по-видимому, показывают высокое содержание водорода (что указывает на водяной лед) — каждая из этих областей. будет внимательно изучен, чтобы понять его историю.

Кроме того, Россия и Европейское космическое агентство сотрудничают, чтобы отправить марсоход к Марсу в 2022 году. Он будет оснащен буровой установкой, способной бурить до двух метров под поверхностью. Хотя он не приземлится в Валлес-Маринер, его исследования будут способствовать нашему пониманию подземных процессов в целом.

Открытие воды в экваториальной области Марса — большое достижение. Что тогда?

Флот космических аппаратов Европейского космического агентства продолжит поиск воды во всех ее формах на поверхности Марса: в поверхностном льду, в погребенном льду, в водяном паре; Сюда входят два орбитальных аппарата на Марс, а также марсоход и стационарный посадочный модуль, которые будут запущены в следующем году (в сотрудничестве с Россией).

Позже в этом десятилетии будет запущена международная миссия по картированию льда на Марс, основная научная цель которой будет заключаться в картировании подповерхностного льда.

Кроме того, ЕКА и НАСА совместно работают над миссией «Возвращение образцов с Марса», в рамках которой будут получены образцы горных пород с поверхности Марса; Это даст больше информации об истории Марса и его обитаемости.

Означает ли это открытие, что когда-то марсианский регион Valles Marineris мог быть обитаемым?

Мы знаем, что в какой-то момент в прошлом Марс, должно быть, был намного теплее и влажнее, чем сегодня. Однако остается неясным, насколько теплые эти условия и как долго они продлятся. Что касается новых открытий, мы не знаем, собрал ли Valles Marineris это огромное количество приповерхностной воды в эпоху обилия жидкой воды, или же за этим стоял ледниковый или другой процесс. Итак, предстоит еще много исследований, прежде чем мы сможем сделать выводы об обитаемости.

Хотя известно, что вода существует в холодном полярном регионе Марса, это первый раз, когда она была обнаружена спрятанной вблизи экватора. Как это произошло и почему это важно?

Открытие было сделано с помощью нейтронной диаграммы на орбитальном корабле. Этот тип инструмента использовался на предыдущем орбитальном аппарате Марса, но новый инструмент имеет гораздо более высокое пространственное разрешение, что позволяет ему выделять небольшие области, где может быть обнаружено необычное количество водорода. Эти инструменты не обнаруживают воду напрямую, а скорее обнаруживают атомы водорода. То, что мы знаем о химии Марса, показывает, что большая часть водорода находится в водяном льду.

Когда было сделано открытие и почему сейчас объявляется.

Ученые, стоящие за открытием, непрерывно собирают данные с момента начала научных наблюдений TGO в середине 2018 года. К 2020 году они накопили достаточно данных, чтобы начать анализировать свои открытия в определенных регионах планеты. Затем они тщательно подготовили статью для публикации после научного рецензирования. Газета только что опубликована, поэтому анонсируется сейчас!

Какова была немедленная реакция команды, когда открытие было сделано?

Они рады, что работали над этим столько лет.

На более легкой ноте — кому принадлежит эта вода — России или Европе!

Он принадлежит Марсу, а не землянам!

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