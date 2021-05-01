Интервью съемочной группе “Добро пожаловать в Чечню” – Телеканал Конкурсантов – Крайний срок

В 2017 году Российская Республика Чечня объявила сезон открытых дверей для ЛГБТ и начала то, что Хьюман Райтс Вотч назвала «масштабной и жесткой кампанией чистки против гомосексуалистов». Дэвид Франс, режиссер документального фильма HBO Добро пожаловать в чечню– Есть другое слово для этого, – говорит он.

Франция заявила во время выступления на телеканале Deadline Contenders Television: «Это абсолютный геноцид: документальный фильм + мероприятие, посвященное сезону награждения, которое не написано». «Впервые после Гитлера лидер правительства объявил кампанию по аресту и ликвидации ЛГБТ-сообщества. … Это то, что происходит в Чечне, это то, что позволяет российское правительство, и это то, что мы хотели показать в этом фильме ».

Документальный фильм разворачивается как триллер, когда активисты российской ЛГБТ-сети проникают в Чечню, чтобы проникнуть в гомосексуалистов, которым угрожают пытки или убийства со стороны чеченских властей. Создатели фильма, в том числе оператор-постановщик и продюсер Аскольд Коров, приняли чрезвычайные меры предосторожности, чтобы задокументировать секретные спасательные операции и защитить отснятые материалы.

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Мы использовали небольшие портативные камеры, иногда это была GoPro, иногда сотовые телефоны. Мы хранили их на зашифрованных дисках. У нас не было копий в России. Мы очень строго следовали этим правилам безопасного протокола, потому что это был вопрос жизни и смерти этих людей ». .

Франс добавил: «Мы очень тщательно следили за тем, чтобы ни одна из этих видеозаписей никогда не касалась Интернета – никогда компьютер не касался Интернета. Мы держали его очень закрытым, потому что знали, что наши оппоненты были представителями государства, способными пробиваться. в нашу редакцию, например, таинственным образом “.

Несколько жертв насилия против LBGTQ в Чечне приняли участие в съемках документального фильма при том понимании, что их личности будут защищены. Франс и его команда использовали инновационные визуальные эффекты, чтобы заменить лица этих людей тем, что выглядело как «альтернативное» лицо.

Благодаря этой технологии искусственного интеллекта их анонимность защищена. Они по-прежнему хотят пойти на любой риск, даже на то, что им нужно много разоблачения, чтобы рассказать свои истории, разоблачить эти преступления и призвать правительства мира принять меры. Франция заявила, что риски для них не являются незначительными. «Мы попросили их разрешить нам сфотографировать их лица и сфотографировать их реальность с обещанием, что мы скроем их позже … и они действительно сделали большой шаг в вере, чтобы позволить нам сделать это.

Один из их главных героев, человек, использовавший псевдоним «Гриша», принял смелое решение открыто обвинить чеченских чиновников в своих пытках.

«В середине фильма он восстанавливает свое настоящее имя – Максим – и вновь обретает свое истинное лицо и заявляет о себе», – отмечает Франс, – «и становится целью и лидером этого движения, чтобы доказать факты в кампании за справедливость в Чечне. . “

Ранее в этом месяце российская ЛГБТ-сеть присоединилась к немецкой некоммерческой группе, которая выдвинула обвинения в Германии, обвинив руководство Чечни, в том числе тех, кто близок к авторитету Рамзану Кадырову, в совершении преступлений против человечности. Это часть растущей группы, призывающей к прекращению чисток против ЛГБТ в Чечне.

«В Австралии… существует огромное широкое движение, где на правительство оказывают давление, чтобы оно выступило против Кадырова.« Это действительно глобальное явление, – сказала продюсер Элис Хенти. СМИ после того, как вышла первоначальная история.В 2017 году так много, что это происходило. Затем наступила тишина. Так что мы действительно хотели сделать фильм A, чтобы показать, что это все еще происходит, и B, чтобы зажечь … международный протест и убедиться, что правительства четко заявили о своей позиции, что это неприемлемо ».

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