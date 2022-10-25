Интервью с Гильермо дель Торо («Пиноккио»)

все идет»Пиноккио. «

Весной в прокат вышел российский мультфильм «Пиноккио: Правдивая история» со звуком. Поли Шор Как кукла, которая хочет стать настоящей. Дезидер описал это как «Пинокки-о-нет». Затем на Disney+ состоялась премьера нового ремейка классического диснеевского мультфильма «Пиноккио» 1940 года, снятого режиссером Роберт Земекис в главных ролях Том Хэнкс Как Джеппетто в сентябре прошлого года. Большинство критиков сочли его несколько «деревянным».

Похоже, в третий раз это волшебство Гильермо дель ТороАнимация покадровой анимации «Пиноккио». Премьера фильма получила восторженные отзывы на Лондонском кинофестивале BFI, а его ограниченный выпуск состоится в ноябре перед выходом в эфир. Нетфликс С 9 декабря. Эта версия Карло КоллодиДействие любимого итальянского романа 1883 года «Приключения Пиноккио» происходит в фашистской Италии 1930-х годов. Грейс ГремлиРисунки из романа 2002 года издания.

Во время недавней беседы с Netflix Zoom, режиссером, получившим премию «Оскар» («Форма воды»), и сорежиссером, получившим премию «Эмми». Марк Густафсон («Пижамы»), что отличало их версию «Пиноккио» от других.

«Прежде всего, я бы сказал, что большинство других историй о Пиноккио — о послушании, а наша — о непослушании», — сказал дель Торо. «Быть непослушным — это ключевой фактор в становлении человеком, а быть человеком — это не изменение себя для других, а понимание. Я думаю, что первый шаг к совести и выходу для меня — это непослушание — разница между идеями и идеологией. Идея вы строите на основе опыта, сочувствия и понимания. Идеология — это то, что вам дано, и вам говорят слепо повиноваться. Именно эти вещи помогли нам создать историю. [The movie] Отличается тем, что на совершенно ином фоне освещаются иные патриархальные структуры. Это во время войны, во время восхождения Муссолини, и это действительно совсем другая и смертоносная форма контроля отцовства и т. д. Я думаю, что в нем есть глубина и характер.

Дель Торо познакомился с Гремли, который описывает себя в Instagram как «живописный любитель соул-музыки — в некоторой степени сочиненный» — несколько лет назад. «Я слышал, что он готовит книгу о Пиноккио», — сказал он. «Я очень скептически отношусь к новой интерпретации. Ключом к новой работе Пиноккио является то, кто такой Пиноккио. В тот момент, когда я увидел рисунок Пиноккио Гриса, который был необходим, я подумал, что это ключ к созданию новой версии. эта дикая сущность, Сильная полуприрода, неродная. Это как раз тот возраст, в котором находится Буратино, и он довольно любопытен и суров, небрежно жесток и очень любознателен».

Режиссер отметил, что два фильма, которые определили его детство и юношеские годы в Мексике, — это «Пиноккио» и «Франкенштейн», добавив: «Это может рассказать вам кое-что о моих отношениях с отцом, но идея в том, что вы брошены в мир, который вы едва понимаете, и пытаетесь понять его по мере продвижения». Дель Торо также считает, что Пиноккио — один из немногих персонажей, включая Франкенштейна, Тарзана и Шерлока Холмса, которые способны «быть универсальными и идеально приспосабливаться ко всему». Это персонажи, даже если вы не читали историю или думаете, что знаете ее. вы можете использовать их как метафору науки, человеческих чувств и многих других вещей».

«Пиноккио» был настоящим произведением любви для де дель Торо, объявившего о проекте в 2008 году. Его мотивация сделать это заключалась в том, что он считал, что «Пиноккио» станет «отличным инструментом» для обсуждения того, как «драгоценные и хрупкие люди» мы и как сильно мы нужны друг другу. И как мне найти способ рассказать историю по-новому. Мы стремились создать его таким образом, чтобы вы видели некоторые ритмы, но многие из них были перевернутыми».

Среди озвучки Дэвид Брэдли как Джепетто, Эван МакГрегор Как Себастьян Джей Крикет, новичок Грегори Манн как Пиноккио, Кристоф Вальц Подобно противнику графу Вольпи, Тильда Суинтон Как Вуд Спрайт, любимый Рон Дель Торо Перельман Как Подеста, фашистский чиновник, превративший Пиноккио в солдата — это точно не диснеевский Пиноккио, а Кейт Бланшетт Как обезьяна Спреззатура.

«Мы хотели, чтобы он не был похож на любой другой анимационный фильм», — сказал дель Торо, добавив, что для него и Густафсона было важно, чтобы игра была естественной, «с множеством мелких жестов на актерах. Студийный уровень актеров. Я имею в виду, что у них есть жесты. «Бросать. Они чешутся. Ослабли. Их пробовали».

Относясь к нему как к игровому фильму, дель Торо считает «Пиноккио» единственным в своем роде фрагментом покадровой анимации. «Он красивый, трогательный и у него невероятно теплое сердце, но он имеет дело с концепциями, эмоциями и вещами, которые вернут вас в реальный мир».

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