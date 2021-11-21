Интервью с режиссером Юхо Косманеном — Претенденты — Крайний срок

Для финского режиссера Юху Кузманена он всегда стремился снять фильм в поезде, а также фильм в России. Итак, когда он впервые прочитал роман 2011 года Комната № 6 По Розе Ликсом, ему сразу пришлось вывести это на большой экран.

«Я прочитал эту книгу, когда она вышла, и я почувствовал в ней много кинематографических качеств, таких как поезд, в котором происходит большая часть истории, и тот факт, что это происходит в России, где много кинематографических качеств. места найдены », — сказал Куосманен во время кинопоказа Contenders Film: International. «Это было одной из моих мечтаний — снять фильм в России. Я чувствовал, что эта книга приведет меня к фильму, в котором я действительно смогу осуществить свою мечту и снять фильм в поезде в России».

Фильм, получивший в этом году Гран-при в Каннах, рассказывает о молодой финке (Сиди Харла), которая сбегает из загадочного любовного романа в Москве, садясь на поезд до арктического порта Мурманск. Вынужденные делить долгую поездку и спать в мини-машине с русским шахтером постарше (Юрий Борисов), неожиданная встреча заставляет обитателей комнаты 6 столкнуться с ключевыми фактами о человеческом контакте.

Андрис Фельдманис, Ливия Ульман и Куосманен адаптировали сценарий рисунка, который локально выпущен Sony Pictures Classics.

Косманен признает, что съемка в этом ограниченном пространстве в поезде, где снимается большая часть фильма, имела свой набор проблем и временами была «очень медленной».

«Когда что-то требовало корректировки в кабине, нам приходилось выводить всех», — сказал он. «Это было медленно, и это было самой большой трудностью. Другое дело, что я не могу находиться в одном пространстве с актерами, поэтому мне пришлось быть на экране, и мне на самом деле не нравится быть на экране, когда я режиссирую Я проверю снимки на экране, но мне лучше находиться в одном пространстве с актерами, смотреть на них собственными глазами и ощущать настоящую атмосферу ».

Но он саркастически сказал: «Это была моя собственная идея — снять это в движущемся поезде».

Вернитесь в понедельник, чтобы увидеть видео с рекламным щитом.