Интервью: японский турист сказал, что полет в космос «потрясающий»

Японский космический турист в понедельник отклонил критику со стороны тех, кто сомневался в его решении заплатить целое состояние за поездку на Международную космическую станцию, заявив, что «удивительный» опыт того стоил.

Говорю с Ассошиэйтед Пресс В интервью в прямом эфире с орбитального космического форпоста миллиардер, модный магнат Юсаку Маэдзава, сказал, что, хотя он представлял, какой будет его миссия перед полетом, он был поражен реальностью космических путешествий.

он сказал AP В своем первом телеинтервью с момента прибытия на станцию. «И я думаю, что этот удивительный опыт приведет к чему-то другому».

46-летний Маэдзава и его продюсер, 36-летний Юдзу Хирано, стали первыми самостоятельно оплачивающими туристами, посетившими космическую станцию ​​с 2009 года. Отвечая на вопрос о сообщениях, в которых утверждается, что он заплатил более 80 миллионов долларов за 12-дневную миссию, Маэдзава сказал что Он не мог раскрыть сумму контракта, но признал, что заплатил эту сумму «приблизительно».

В октябре российская актриса Юлия Пересильд и кинорежиссер Клим Шипенко провели 12 дней на станции, снимая первый в мире фильм на орбите — проект, спонсируемый российской космической компанией Роскосмос, чтобы помочь отполировать космическую славу страны.

Маэдзава отклонил критику со стороны тех, кто сомневался в его решении потратить деньги на космические путешествия, а не использовать их для помощи людям вернуться на Землю, заявив, что «критикуют, вероятно, те, кто никогда не летал в космос».

«Самый запоминающийся момент был, когда я увидел МКС с корабля« Союз »прямо перед стыковкой и когда мы вошли после стыковки, — сказал он.

Он признал, что сейчас космический туризм в основном предназначен для богатых, но добавил, что те, кто отправляется в космическое путешествие, должны быть готовы к другим вызовам.

«Да, это все еще несколько дорого, но дело не только в деньгах», — сказал он. AP. «Вашему телу требуется время, чтобы адаптироваться в этой среде, а экстренная тренировка занимает по крайней мере несколько месяцев. Так что, честно говоря, это доступно только тем, у кого есть время и физическая форма, которые могут себе это позволить. Но мы не знаем, так и будет через 10 или 20 лет «.

Маэдзава сказал AP Он почувствовал «легкую укачивание» и «немного тяжело заснул», добавив, что будущие космические туристы должны осознавать необходимость тратить до пяти дней на то, чтобы приспособиться к укачиванию в космосе.

Он признал, что вздремнуть все еще сложно. «Если честно, я плохо сплю. Был предоставлен спальный мешок, но он очень горячий, поэтому я им не пользуюсь». Он был доволен продолжительностью своего путешествия. «Двенадцать дней были для меня подходящими, — добавил Маэдзава. «Меня уже укачивало, поэтому я могу наслаждаться оставшимися днями. Я вернусь 20-го числа и начну скучать по Японии. Как только вернусь, я хочу есть суши!»

Маэдзава и Хирано, снимавшие его миссию, отправились на Международную космическую станцию ​​в среду на борту российского космического корабля «Союз» с российским космонавтом Александром Мисоркиным.

Компания Space Adventures из Вирджинии, организовавшая его поездку, ранее отправила на космическую станцию ​​еще семь туристов в 2001-2009 годах.

Маэдзава выразил глубокое восхищение экипажем космической станции. Помимо Мисуркина, в их число входят астронавты НАСА Раджа Чари, Томас Маршборн, Кайла Бэррон и Марк Ванде Хе; Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Добров; и Матиас Маурер из Европейского космического агентства.

«Они похожи на супергероев, спасающих землю», — сказал он. «Они не только опережают новейшие достижения науки, но и обучены физически и умственно и очень храбры. Я на собственном опыте чувствую, как человек может развиваться до такой степени, и наша жизнь зависит от этих людей — как они меняются в будущее. Я их очень уважаю ». Он и Хирано вернутся на Землю с Майсоркиным в воскресенье.

Перед полетом Маэдзава составил список из 100 вещей, которые нужно сделать в космосе во время своей миссии, после того как попросил у аудитории идеи. «Я с нетерпением жду возможности заняться спортом на космической станции? Бадминтон, настольный теннис и гольф. AP. «Чего я действительно не жду, так это туалетных принадлежностей».

Маэдзава заработал состояние на розничной торговле модной одеждой, запустив крупнейший в Японии онлайн-центр модной одежды Zozotown. Журнал Forbes оценил его состояние в 1,9 миллиарда долларов.

Бизнес-магнат также заказал полет вокруг Луны на борту космического корабля Илона Маска, который ориентировочно запланирован на следующие несколько лет. В этом путешествии к нему присоединятся восемь победителей конкурса.

«Я планирую отправиться на Луну в 2023 году — мы находимся на завершающей стадии отбора 8 человек для проекта Дейр аль-Камар», — сказал он.