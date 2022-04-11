Интервью AP: Зеленский стремится к миру, несмотря на зверства | Новости, спорт, вакансии

Киев, Украина (AFP) — Президент Украины Владимир Зеленский заявил в субботу, что он привержен делу мира, несмотря на нападения России на мирных жителей, которые ошеломили мир, и повторил свой призыв к большему количеству оружия перед ожидаемой эскалацией боевых действий в стране. Восток.

Он сделал это заявление в интервью Associated Press, на следующий день после того, как по меньшей мере 52 человека были убиты в ходе налета на железнодорожную станцию ​​в восточном городе Краматорске, а доказательства гибели мирных жителей появились после того, как российским силам не удалось захватить судно. Столица, в которой он собирается, Киев.

Никто не хочет вести переговоры с человеком или людьми, которые истязали этот народ. Все понятно. И как мужчина, как отец, я это прекрасно понимаю», — сказал Зеленский. Но «Мы не хотим упускать возможности, если они у нас есть, для дипломатического решения».

Нося оливковое состояние, которое ознаменовало его превращение в лидера военного времени, он выглядел заметно усталым, но движимым стремлением упорствовать. Он говорил с AP в комплексе президентских офисов, где окна и коридоры защищены шпилями из мешков с песком и вооруженными до зубов солдатами.

«Мы должны сражаться, но мы боремся за жизнь. Нельзя сражаться за прах, когда ничего и нет людей. Вот почему важно остановить эту войну», — сказал Зеленский.

Российские силы, выведенные с севера Украины, в настоящее время перегруппировываются для массированного вторжения в восточную часть Донбасса, в том числе в осажденный портовый город Мариуполь, который пытаются защитить украинские боевики.

Президент сказал, что этим защитникам связывают руки «значительная часть сил противника», Описание боя за Мариуполь как «Сердце войны» Немедленно.

«Это бьет. Мы сражаемся. Они были сильны. И если вы перестанете бить, мы окажемся в более слабом положении». Он сказал.

Зеленский сказал, что уверен, что украинцы примут мир, несмотря на ужасы, свидетелями которых они стали в ходе более чем шестинедельной войны.

Среди этих ужасающих изображений тела мирных жителей, найденные в скверах, парках и городских скверах и захороненные в братских могилах в киевском пригороде Бука после вывода российских войск. Украинские и западные лидеры обвинили Москву в военных преступлениях.

Россия ложно утверждала, что сцены в Буче были сняты на видео. Он также обвинил Украину в нападении на вокзал в Краматорске, в котором тысячи людей бросились спасаться бегством перед ожидаемым нападением России.

Несмотря на надежды на мир, Зеленский признал, что так и должно быть «реалистичный» О перспективах быстрого решения, учитывая, что переговоры пока ограничиваются переговорами на низком уровне, без участия президента России Владимира Путина.

Зеленский продемонстрировал ощутимое чувство капитуляции и разочарования, когда его спросили, достаточно ли поставок оружия и другой техники, которые его страна получала из США и других западных стран, чтобы изменить ход войны.

«еще нет,» — сказал он, переходя на английский для подтверждения. «Конечно, этого недостаточно».

Однако он отметил растущую поддержку со стороны Европы и сказал, что поставки оружия из США ускоряются.

Буквально на этой неделе соседняя Словакия, член Евросоюза, подарила Украине ЗРК С-300 советских времен в ответ на призыв Зеленского о помощи. «Закрой небеса» Российские боевые самолеты и ракеты.

Часть этой поддержки исходит от визитов европейских лидеров.

После встречи с Зеленским в Киеве ранее в субботу канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что ожидает новых санкций ЕС против России, несмотря на то, что он защищал несогласие своей страны с сокращением поставок природного газа из России.

Соединенные Штаты, Европейский союз и Великобритания отреагировали на снимки из Буши новыми санкциями, в том числе в отношении взрослых дочерей Путина. В то время как Европейский союз впервые преследовал энергетический сектор России, введя запрет на уголь, ему пока не удалось договориться об отключении наиболее прибыльных месторождений нефти и природного газа, которые финансируют военный фонд Путина. Европа полагается на эти поставки для выработки электроэнергии, заполнения топливных баков и удержания отрасли на плаву.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также совершил необъявленный визит, чтобы встретиться с Зеленским, и его офис заявил, что они обсудили британские отношения. Долгосрочная поддержка.

В пятницу в Киеве председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вручила лидеру Украины анкету, представляющую первый шаг к подаче заявки на вступление в Европейский Союз. Глава исполнительного органа блока сказал, что процесс завершения опроса может занять недели — необычайно быстрый оборот — хотя получение членства займет больше времени.

Зеленский занялся самоанализом, когда его спросили о влиянии темпов поставок оружия на его народ и о том, можно ли было бы спасти больше жизней, если бы помощь пришла раньше.

Мы часто ищем ответы в ком-то еще, но я часто ищу ответы сам. Достаточно ли мы сделали, чтобы получить его? « Он сказал об оружии. Достаточно ли мы сделали для того, чтобы эти лидеры поверили в нас? Достаточно ли мы сделали? «

Он остановился и покачал головой.

«Являются ли мы лучшими для этого места и в это время? Кого ты знаешь? Я не знаю. Вы спрашиваете себя, Он сказал.

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