Интервью Associated Press: премьер-министр Испании заявил, что саммит НАТО продемонстрирует единство

Мадрид (AFP) – Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что саммит НАТО на этой неделе в Мадриде направлен на то, чтобы привлечь внимание к единому фронту западных союзников в защите демократических ценностей перед лицом российского вторжения в Украину, одновременно увеличивая потенциал сдерживания блока.

В интервью Associated Press за день до начала саммита во вторник он подтвердил, что альянс не потерпит никакой региональной агрессии против своих членов.

«Мы должны передать сигнал сдерживания, что мы готовы защищать каждый сантиметр территории союзников», — сказал Санчес.

Президент России Владимир «Путин не только вторгается в Украину. Чего он хочет, так это дестабилизировать и ослабить безопасность и процветание Европы».

Выступая во дворце, в котором находится офис и резиденция премьер-министра в Мадриде, Санчес сказал, что главная цель саммита НАТО — послать «послание о единстве в соответствии с демократией, безопасностью и международным порядком, основанным на правилах, которые, к сожалению, Путин «а Российская Федерация разорвалась на части с вторжением в Украину».

Одним из основных вопросов является усиление военного присутствия НАТО на его восточной стороне, а также удовлетворение требования Испании не игнорировать возникающие угрозы на южной окраине альянса, особенно со стороны нестабильных африканских регионов, таких как Сахель.

В понедельник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс увеличит численность своих сил быстрого реагирования до 300 000 человек. В настоящее время в составе сил около 40 000 солдат.

Столтенберг также сказал, что союзники обсудят, как реагировать на растущее влияние России и Китая в «южных соседях» НАТО.

Мадридский саммит, который открылся государственным обедом во вторник, за которым последовали обсуждения в среду, был объявлен год назад с прицелом на новую «стратегическую концепцию» — раз в десятилетие возобновление обещаний членов НАТО, излагающих угрозы Альянс и его реакция.

Но после того, как 24 февраля Москва начала вторжение в Украину, главной проблемой стало то, что Финляндия и Швеция отказались от своей неприсоединившейся и нейтральной позиции, чтобы подать заявку на членство в НАТО, к большому гневу России.

Заявленное подразделение НАТО проходит проверку по этому вопросу, так как Турция, обладающая второй по численности армией в альянсе после США, добивается от Финляндии и Швеции гарантий в отношении курдских группировок, которых Анкара считает террористами.

Лидеры трех стран объявили, что проведут внеочередную встречу во вторник в Мадриде.

«Учреждение Финляндии и Швеции, до или после, было бы возможно», — сказал Санчес Associated Press. «Мы хотели бы, чтобы вы были на вершине Мадрида, я этого не отрицаю, но очевидно, что если нет, то переговоры будут продолжены».

Санчес, политик-социалист, возглавивший первое национальное коалиционное правительство Испании с начала 2020 года, подвергается критике со стороны крайне левой партии Unidas Podemos («Объединенные мы можем»), имеющей пять из 22 мест в кабинете министров, за поддержку НАТО. Военные обязательства Украины.

Некоторые члены United We Can заявили, что не будут поддерживать национальный бюджет Испании в следующем году, если он увеличит военные расходы, пока испанцы борются с гиперинфляцией и другими экономическими трудностями.

Не уточняя временных рамок, Санчес заявил, что Испания намерена увеличить свой оборонный бюджет с чуть более 1% ВВП (вторая самая низкая доля среди всех европейских членов НАТО) до 2%, которые обязались сделать все союзники «в следующем десятилетии». .

Если говорить о новой стратегической дорожной карте НАТО на следующие десять лет, то на саммите больше всего будут наблюдать за Россией и Китаем.

Санчес сказал, что «стратегическая концепция», которая в последний раз обновлялась в Лиссабоне в 2010 году, предусматривает превращение России из партнера НАТО в «главную угрозу безопасности НАТО».

Что касается Китая, Санчес сказал, что Пекин «представляет собой вызов, который также предоставляет возможности для сотрудничества», отметив, что Испания не поддерживает классификацию заявления Пекина как угрозы, как это могло бы понравиться некоторым союзникам.

Под давлением глобальных потрясений, связанных с развязанной Украиной войной из-за поставок энергоносителей и продовольствия, а также перспективы серьезной рецессии, некоторые европейские лидеры начинают призывать к прекращению войны путем переговоров, даже если это потребует территориальных жертв со стороны Украины.

Но Санчес уклонился от поддержки этих призывов.

«Это решение должна принять Украина, а не мы», — сказал он.