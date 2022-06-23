Интервью Associated Press: премьер-министр Эстонии заявил, что Россия не устала от войны

ТАЛЛИНН, Эстония (Associated Press). Лидер Эстонии заявил Associated Press, что Западу не следует недооценивать военные возможности России в Украине, заявив, что, поскольку война идет уже пятый месяц, российские войска находятся в ней уже давно.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила в интервью в среду, что Европа должна обеспечить судебное преследование виновных в военных преступлениях и попытках геноцида, отметив, что президенту России Владимиру Путину сошла с рук аннексия Крыма в 2014 году, и он поддержал повстанческое движение в Донбассе на востоке страны. Украина. Еще до начала войны в этом году было убито более 14 тысяч человек.

«Она услышала слова, знаете, угрозы больше нет, потому что они исчерпали себя. Она сказала о российской армии, которая не смогла взять Киев на начальных этапах войны и сейчас концентрирует свою огневую мощь на востоке. Нет. , они не. .

«У них так много войск, что они еще могут прийти (воевать) — они не считают потери жизней. Они не считают артиллерию, которую они там теряют. Они не считают артиллерию, которую они там теряют. Несмотря на низкий моральный дух и коррупция, от которых страдают московские силы», — сказала Каллас.

Клаас похвалила единство, проявленное Европой в наказании России за вторжение, начавшееся 24 февраля, хотя она сказала, что с самого начала было ясно, что с течением времени это будет «все труднее и труднее».

Во-первых, мы делали пенальти, которые были относительно легкими. Теперь перейдем к более сложным наказаниям. «Но до сих пор нам удавалось достичь единства, даже если у нас разные мнения», — сказала она в интервью в Доме Стенбока, правительственном здании, где находится ее офис и проходят заседания кабинета.

Это нормально для демократии. Мы обсуждаем, обсуждаем, а затем приходим к решению. До сих пор для Путина было негативным сюрпризом то, что мы по-прежнему едины».

Она сказала, что надеется, что Украина получит статус кандидата в члены ЕС. На предстоящем саммите блока в Брюсселе, несмотря на первоначальные разногласия по этому поводу. Исполнительный орган Европейского союза, Европейская комиссия, поддержала кандидатуру Украины. прошлая неделя.

Каллас сказал, что некоторые страны «были настроены очень скептически пару месяцев назад», но теперь «поступают различные сигналы от разных государств-членов… о том, что они согласны».

Эстония, которая имеет общую границу с Россией протяженностью 294 километра (около 180 миль), заняла жесткую позицию в отношении российского вторжения в Украину. Каллас раскритиковала других европейских лидеров за переговоры с Путиным Она призвала Москву к полной изоляции, оставив решение о том, как закончить войну, Украине.

По мере того как война затягивалась, некоторые на Западе предлагали заключить мирное соглашение с Россией, даже если это означало, что Украина откажется от территории. Класс предупредил ее.

В своем комментарии Associated Press она отметила, что именно это и произошло после того, как Москва аннексировала Крым, поддержала сепаратистов в промышленном районе Донбасс и захватила территорию в бывшей советской республике Грузия.

«Для нас важно, чтобы мы больше не повторяли эту ошибку, как мы это сделали в Крыму, на Донбассе и в Грузии», — сказала она. Мы уже трижды совершали одну и ту же ошибку, говоря, знаете ли, что целью являются переговоры и мир путем переговоров. …Единственное, что Путин слышит от этого, это то, что «я могу это сделать, потому что никакого наказания не последует».

«И каждый раз, каждый следующий раз человеческих страданий будет больше, чем в предыдущий», — добавила она.

В Украине те, кто совершает военные преступления и «осуществляет или пытается совершить геноцид», должны быть привлечены к ответственности.

Она заявила, что санкции против России вступят в силу со временем, и нужно лишь «стратегическое терпение».

Каллас защищала критику, что санкции, похоже, наносят вред простым россиянам, но пока не могут сдержать Путина.

«И я все еще думаю, вы знаете, что население России тоже должно ощутить последствия, потому что, если вы посмотрите, поддержка Путина так велика», — сказала она.

Класс добавил, что российские солдаты хвастаются военными преступлениями, которые они совершают, «перед своими женами и матерями. воюют в Украине», — сказала она.

На внутреннем фронте 45-летняя Клаас борется за свое политическое будущее, поскольку двухпартийное правительство Эстонии во главе с правоцентристской Партией реформ рухнуло в начале июня, поскольку оно исключило младшего партнера Центристскую партию после разногласий по поводу ухода и расходов. . Проблемы на фоне безудержной инфляции в Прибалтике.

Клаас, возглавляющая партию реформ с 2018 года и ставшая первой женщиной-премьер-министром Эстонии в январе 2021 года, в этом месяце начала коалиционные переговоры с двумя другими партиями, и ожидается, что они достигнут коалиционного соглашения к началу июля.

В противном случае Класс столкнется с безрадостной перспективой правления слабым однопартийным правительством меньшинства до следующих всеобщих выборов, запланированных на март 2023 года.

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Гэри Таннер из Хельсинки внес свой вклад.

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