Интернет отреагировал на новую камеру Кэмми в Street Fighter 6

вчера во время Просмотр состояния игры от SonyСообщество файтингов увидело три трейлера с раскрытием персонажей. Уличный боец 6. Я говорю три, но если быть честными с самими собой, единственный уличный боец, о котором идет речь, это Ками Уайт. Итак, давайте подсчитаем, как Камми раскрыла множество способов, которые заставили геймеров улыбнуться.
Как вы можете видеть из трейлера выше, Уличный боец 6Список кандидатов будет включать сильное резервное копирование Зангиев, новичок Лилли и вышеупомянутая миссис Уайт. Хотя общий вид этих дорожных бойцов был известен некоторое время из-за просочившегося изображения персонажей игры, попавшего в сети, многие старые и новые оценщики Cammy говорят, что утечки не исследовали должным образом его новые зацепки.
Вместо того, чтобы раскачивать свои антикварные двойные хвостики и зеленое трико, SF6 Камми одета в короткое мини-платье, жакет Юнион Джек и штаны для йоги. В то время как аберрации в культовом образе обычно раздражают игроков, люди в Интернете просто обожают новые находки Камми. Пользователь твиттера UltimaShadow X указал Как Ками SF6 Уличная одежда — еще один пример дизайна персонажей видеоигр.[getting] Горячее», когда они получают дополнительные предметы одежды.
Зоркие фанаты также заметили новую стильную отсылку к аниме. пользователь твиттера Fighting-Games Daily заметили новый бросок с колена в арсенале Камми, и новый прием, вызывающий испуг, на самом деле является данью тому же броску, который она сделала в аниме-фильме 1994 года. Street Fighter II: Анимационный фильм.
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В другом месте другие фанаты, похоже, рады услышать это. Английский актер озвучивания Кэмми, Кейтлин ГлассОн Еще раз снабжая смертоносные британские линии.
Последний короткий отрывок из книги Камми. SF6 В трейлере, который гуляет по Твиттеру, показаны не убийственные удары агента спецназа, а определенная вялая анимация, особенно ее Спина очень преувеличена. Несомненно, вкус хорндога и, возможно, начало нового стиля. Виновное снаряжение засекречено «Вызов Джека-О», который Твиттер снова прокатился в 2021 году. По крайней мере, это кажется немного проще. Фан-арт уже распространяется:
Наконец, ремонт в Великобритании произвел на меня очень положительное впечатление. уличный боец Сообщество. Хотя настоящим испытанием его влияния станет то, что основные линии Cammy в США начнут добавлять подливку в свои чипсы.
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