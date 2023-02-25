Интернет отреагировал на новую камеру Кэмми в Street Fighter 6

картина : Capcom/Котаку

вчера во время Просмотр состояния игры от SonyСообщество файтингов увидело три трейлера с раскрытием персонажей. Уличный боец ​​​​6. Я говорю три, но если быть честными с самими собой, единственный уличный боец, о котором идет речь, это Ками Уайт. Итак, давайте подсчитаем, как Камми раскрыла множество способов, которые заставили геймеров улыбнуться.

кепком

Как вы можете видеть из трейлера выше, Уличный боец ​​​​6Список кандидатов будет включать сильное резервное копирование Зангиев, новичок Лилли и вышеупомянутая миссис Уайт. Хотя общий вид этих дорожных бойцов был известен некоторое время из-за просочившегося изображения персонажей игры, попавшего в сети, многие старые и новые оценщики Cammy говорят, что утечки не исследовали должным образом его новые зацепки.

Вместо того, чтобы раскачивать свои антикварные двойные хвостики и зеленое трико, SF6 Камми одета в короткое мини-платье, жакет Юнион Джек и штаны для йоги. В то время как аберрации в культовом образе обычно раздражают игроков, люди в Интернете просто обожают новые находки Камми. Пользователь твиттера UltimaShadow X указал Как Ками SF6 Уличная одежда — еще один пример дизайна персонажей видеоигр.[getting] Горячее», когда они получают дополнительные предметы одежды.

Зоркие фанаты также заметили новую стильную отсылку к аниме. пользователь твиттера Fighting-Games Daily заметили новый бросок с колена в арсенале Камми, и новый прием, вызывающий испуг, на самом деле является данью тому же броску, который она сделала в аниме-фильме 1994 года. Street Fighter II: Анимационный фильм.

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В другом месте другие фанаты, похоже, рады услышать это. Английский актер озвучивания Кэмми, Кейтлин ГлассОн Еще раз снабжая смертоносные британские линии.

Последний короткий отрывок из книги Камми. SF6 В трейлере, который гуляет по Твиттеру, показаны не убийственные удары агента спецназа, а определенная вялая анимация, особенно ее Спина очень преувеличена. Несомненно, вкус хорндога и, возможно, начало нового стиля. Виновное снаряжение засекречено «Вызов Джека-О», который Твиттер снова прокатился в 2021 году. По крайней мере, это кажется немного проще. Фан-арт уже распространяется:

Наконец, ремонт в Великобритании произвел на меня очень положительное впечатление. уличный боец Сообщество. Хотя настоящим испытанием его влияния станет то, что основные линии Cammy в США начнут добавлять подливку в свои чипсы.