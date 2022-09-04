World

Инфлюенсер TikTok умер после несчастного случая с парашютом в Торонто

4 сентября, 2022
Toma Kulikov

У 21-летней Тани Бардацци более 95 000 подписчиков и 2 миллиона лайков в приложении.

Skydive Toronto сообщила, что студент-парашютист скончался 27 августа после того, как «скончался от смертельных травм, полученных в результате чрезвычайной ситуации». Компания не идентифицировала студента, но Мелоди Озгули, подруга Бардази около десяти лет, сказала CNN по телефону, что Бардази был студентом, который умер.

Пардази недавно начал брать уроки в Sky Diving Company, отметив, что Ее последний пост в TikTok, Сделано 22 августа.
«Парашютист выпускает основной парашют, который быстро вращается на малой высоте без времени/высоты, необходимых для надувания запасного парашюта», — говорится в сообщении компании. Он сказал в заявлении.

«Этот прыжок был долгожданным недавним дополнением к сообществу скайдайверов, и друзья нового студента и другие прыгуны Skydive Toronto Inc. будут скучать по нему», — говорится в заявлении. «Команда Skydive Toronto Inc. настолько пострадала от этого инцидента, что уже более 50 лет совершенствует свою программу обучения студентов».

Озгули описал ее как экстравертную, предприимчивую, непредубежденную, всегда доступную для других и умную.

«Она определенно была известна своей красотой, но в основном она была известна своим удивительным умом. «, — сказал 20-летний Озгули.

По словам Озгули, Бардази прославилась тем, что «обрела новые увлечения», назвав свою подругу «подарком миру».

Озгули сказал, что на похоронах Бардази, состоявшихся в пятницу, было много людей.

«На вечеринке мы все были в белом, потому что она была ангелом», — сказала Озгули. «Я думаю, что это было что-то уникальное, и именно такой была Таня, она была уникальной, она была другой. Она была действительно уникальной».

Полиция Южного Симко заявила: «Смерть расследуется совместно с Управлением начальника судебно-медицинской экспертизы». Пресс-релиз полиции.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.