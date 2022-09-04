Инфлюенсер TikTok умер после несчастного случая с парашютом в Торонто

У 21-летней Тани Бардацци более 95 000 подписчиков и 2 миллиона лайков в приложении.

Skydive Toronto сообщила, что студент-парашютист скончался 27 августа после того, как «скончался от смертельных травм, полученных в результате чрезвычайной ситуации». Компания не идентифицировала студента, но Мелоди Озгули, подруга Бардази около десяти лет, сказала CNN по телефону, что Бардази был студентом, который умер.

«Этот прыжок был долгожданным недавним дополнением к сообществу скайдайверов, и друзья нового студента и другие прыгуны Skydive Toronto Inc. будут скучать по нему», — говорится в заявлении. «Команда Skydive Toronto Inc. настолько пострадала от этого инцидента, что уже более 50 лет совершенствует свою программу обучения студентов».

Озгули описал ее как экстравертную, предприимчивую, непредубежденную, всегда доступную для других и умную.

«Она определенно была известна своей красотой, но в основном она была известна своим удивительным умом. «, — сказал 20-летний Озгули.

По словам Озгули, Бардази прославилась тем, что «обрела новые увлечения», назвав свою подругу «подарком миру».

Озгули сказал, что на похоронах Бардази, состоявшихся в пятницу, было много людей.

«На вечеринке мы все были в белом, потому что она была ангелом», — сказала Озгули. «Я думаю, что это было что-то уникальное, и именно такой была Таня, она была уникальной, она была другой. Она была действительно уникальной».