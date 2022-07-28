Инфляция в Германии достигла 8,5%, опять же из-за высоких цен на энергоносители.

Годовой уровень инфляции в Германии вырос в июле до 8,5% по сравнению с 8,2% в предыдущем месяце, так как дополнительные сокращения поставок природного газа из России усилили опасения по поводу и без того рекордного роста цен на энергоносители.

Официальные данные, опубликованные в четверг, показали, что цены на энергоносители выросли более чем на 35 процентов по сравнению с прошлым годом и остаются наиболее важным фактором, стимулирующим инфляцию в крупнейшей экономике Европы.

«Цены на энергоносители, в частности, значительно выросли с начала войны в Украине и оказали существенное влияние на высокий уровень инфляции», — говорится в сообщении Федерального статистического управления. Он также назвал продолжающиеся сбои в цепочке поставок, вызванные пандемией коронавируса, и скачок стоимости производства промышленной продукции в качестве движущей силы роста.