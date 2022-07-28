Инфляция в Германии достигла 8,5%, опять же из-за высоких цен на энергоносители.

Годовой уровень инфляции в Германии вырос в июле до 8,5% по сравнению с 8,2% в предыдущем месяце, так как дополнительные сокращения поставок природного газа из России усилили опасения по поводу и без того рекордного роста цен на энергоносители.
Официальные данные, опубликованные в четверг, показали, что цены на энергоносители выросли более чем на 35 процентов по сравнению с прошлым годом и остаются наиболее важным фактором, стимулирующим инфляцию в крупнейшей экономике Европы.
«Цены на энергоносители, в частности, значительно выросли с начала войны в Украине и оказали существенное влияние на высокий уровень инфляции», — говорится в сообщении Федерального статистического управления. Он также назвал продолжающиеся сбои в цепочке поставок, вызванные пандемией коронавируса, и скачок стоимости производства промышленной продукции в качестве движущей силы роста.
Общее увеличение стало неожиданностью. Согласно опросам Bloomberg и Reuters, аналитики ожидали снижения уровня инфляции.
Пока что основной удар непомерного роста цен на природный газ приходится на поставщиков энергии. Финансово проблемная энергетическая компания Uniper была спасена на прошлой неделе правительством, которое приобрело 30-процентную долю. Но начиная с этой осени, Правительство введет надбавку за электроэнергию в размере нескольких центов за киловатт-час по счетам потребителей за электроэнергию, которая будет переложена на коммунальные предприятия. Чиновники ожидают, что сборы приведут к ежегодному увеличению на несколько сотен евро на домохозяйство.
Германия, которая по-прежнему зависит от российского природного газа примерно на треть своих потребностей, сильно пострадала от решения России резко сократить поставки топлива. На этой неделе энергетический гигант «Газпром» сократил потоки газа по своему газопроводу «Северный поток-1» в Германию до 20 процентов от пропускной способности, что стало дополнительным ограничением для и без того ограниченных поставок.
Об этом заявили экономисты страны. на грани стагнацииБоевой дух бизнеса падает, и чиновники призывают граждан любым возможным способом сократить потребление энергии, даже принимая прохладный душ.
На прошлой неделе Европейский центральный банк впервые за более чем десятилетие повысил процентные ставки, чтобы сдержать рост цен на фоне растущих опасений по поводу экономического спада.
В последние месяцы глобальные перспективы ухудшились, поскольку инфляция, по-видимому, стремительно растет во всех сферах экономики, а сбои из-за пандемии продолжают наносить ущерб цепочкам поставок. Для еврозоны, блока из 19 стран, использующих евро, мрачные перспективы были особенно острыми.
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