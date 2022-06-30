Инфляция в России к 2022 году ожидается на уровне 14,5%, ожидается дальнейшее снижение процентной ставки

Западные санкции бьют по российской экономике

Ожидается, что инфляция ускорится до 14,5% в 2022 году.

В 2022 году экономика сократилась на 7,1%.

Ожидается, что центральный банк снизит ключевую процентную ставку до 8% к концу года.

30 июня (Рейтер) — Опрос Reuters в четверг показал, что Центральный банк России продолжит снижать процентные ставки, чтобы уменьшить глубину экономической дефляции в этом году, поскольку инфляция будет ниже, чем предполагалось ранее.

Экономический ландшафт России резко изменился после того, как 24 февраля Москва ввела в Украину десятки тысяч военнослужащих, что вызвало широкомасштабные санкции Запада, включая частичное замораживание российских резервов.

По среднему прогнозу 15 аналитиков, опрошенных в конце июня, российская экономика в этом году сократится на 7,1%. Аналогичный опрос в мае прогнозировал сокращение на 7,6%. Читать далее

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com регистр

Прогнозы аналитиков постепенно улучшаются по мере того, как чиновники пересматривают свои прогнозы и поступают новые статистические данные.

В мае советник президента заявил, что в 2022 году экономика сократится не более чем на 5%. Всего месяц назад министерство экономики заявило, что ВВП может упасть более чем на 12%, что стало бы самым большим сокращением с тех пор. середина девяностых.

Ожидается, что рубль ослабнет в ближайшие месяцы после достижения более чем семилетнего максимума в 50 по отношению к доллару в конце июня благодаря рекордному положительному сальдо счета текущих операций из-за более высоких цен на экспортируемые товары из России и снижения импорта.

Ожидается, что через год рубль будет торговаться на уровне 75,73 за доллар, согласно опросу, по сравнению с курсом 77,80, который аналитики ожидали в конце мая. В четверг официальный курс составлял 51,16 рубля за доллар. Читать далее

Согласно опросу, инфляция, одна из главных проблем российских домохозяйств, ускорится до 14,5% с 8,4% в 2021 году — ниже прошлогоднего прогноза годового роста потребительских цен на 16,4%.

Более низкие инфляционные ожидания могут дать центральному банку возможность для дальнейшего снижения процентных ставок, чтобы обеспечить застрявшую экономику более дешевым кредитованием.

«Сильный рубль будет способствовать дальнейшему замедлению инфляции. Это позволит Банку России снизить ключевую ставку на заседании 22 июля до 8-9%», — сказал главный аналитик Софкомпбанка Михаил Васильев.

Общий прогноз таков, что центральный банк снизит процентную ставку до 9,0% (RUCBIR = ECI) в июле с 9,5% в настоящее время и до 8% к концу года.

В январе, до конфликта в Украине, аналитики в среднем ожидали роста экономики на 2,5% при инфляции на конец года на уровне 5,5%. Россия ориентируется на инфляцию на уровне 4%.

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com регистр

Об этом сообщает Рейтер. Монтаж: Эндрю Хевенс

Наши критерии: Принципы доверия Thomson Reuters.