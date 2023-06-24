Инфографика Nintendo, показывающая игры, вышедшие в июне в прямом эфире

Это была еще одна захватывающая неделя в мире видеоигр, когда происходили всевозможные наплывы. На фронте Switch ясно, что Nintendo провела прямую трансляцию, демонстрируя не только расширенный взгляд на Pikmin 4, но и множество предстоящих выпусков и сюрпризов.

Некоторые из основных событий включали возвращение классической ролевой игры Super Mario от Square, совершенно новый платформер Super Mario Bros и переиздание Pikmin 1 и Pikmin 2 в тот же день. Кроме того, были некоторые сторонние игры, такие как Sonic Superstars, и инди-хиты, такие как Vampire Survivors. Другими играми, которые не обязательно ожидались, являются трилогия Batman Arkham и том 1 коллекции Metal Gear Solid.

Чтобы точно показать, что нас ждет, Nintendo составила эту красочную инфографику, которая показывает все, что происходит между настоящим и ближайшим будущим:

Япония также получила несколько эксклюзивных открытий и анонсировала несколько новых фигурок amiibo. И если вы ищете, во что еще поиграть, еще одна игра, которую Nintendo возродила на этой неделе, — это Fire Emblem для Game Boy Advance. Если у вас есть доступ к уровню Switch Online + Expansion Pack, вы можете настроить и запустить свою систему прямо сейчас.