Информатика позволяет выпускнику АГУ соединить творчество и логику

Примечание редактора: Эта история является частью серии «Весенние события». 2023 выпускника.

Колледж может быть очень сложным, даже для студентов в семьях, погруженных в высшее образование. для семьи, у которой никогда Опытному колледжу даже завладеть лейблом может быть непросто.

Маркус Стаффорд — декан факультета географических наук и городского планирования Университета штата Аризона.

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«Мои родители не знали, что такое «бакалавриат», не говоря уже о «бакалавре» или «младшем образовании», — сказал Маркус Стаффорд. — Это был процесс обучения для всех нас».

Уроженец Калифорнии сначала учился в местном колледже в течение одного года, а затем подал заявление в Университет штата Аризона. При поступлении он продолжил выполнять свои требования к общему образованию, прежде чем выбрать свою первую специальность из четырех специальностей (географическая информатика, география, история и антропология).

В мае он получил медаль декана Университета штата Аризона. Колледж географических наук и городского планирования.

Вопрос: Когда вы поняли, что хотите изучать свою специальность, какой у вас был момент «ага»?

Отвечать: Я вырос в семье, в которой у многих из нас было мало средств передвижения. Общественная инфраструктура, такая как государственные службы, общественные автобусы или общественные центры, отсутствовала. Как с членами моей семьи, так и с местом, где я вырос.

Я вырос в сельской местности, когда переехал в Аризону, и без машины это сильно ограничило мои возможности для образования, работы или общественной жизни. У моей семьи были трудности с обеспечением автомобилями и надежным транспортом.

Присоединившись к SGSUP, я понял, что могу обратить свое внимание на городское планирование и работу, связанную с ГИС, которая может повлиять на людей. Я понимаю, что может сделать отсутствие доступа к общественной инфраструктуре, и насколько это важно для жизни людей, поскольку я прожил это самостоятельно.

В: Что из того, чему вы научились в ASU — на занятиях или в другом месте, — удивило вас или изменило вашу точку зрения?

а: Сколько разных аспектов мысли можно привнести в решение проблем. Могут быть точки зрения людей, изучающих бизнес, инженерное дело, статистику, право и историю, которые могут внести уникальный вклад в проект или идею.

Вопрос: Почему вы выбрали АСУ?

а: Я выбрал ASU из-за возможностей, которые мне дали. Мои оценки в старшей школе никогда не были высокими, поэтому я всегда был ограничен в том, какие колледжи примут меня и предоставят мне такую ​​​​возможность. Тем не менее, АСУ сделал.

Они приветствовали меня и дали мне все шансы добиться успеха. Все, что мне нужно было сделать, это приложить усилия, получить помощь, когда она мне нужна, и поверить в себя. Каждая помощь, которую я получил от ASU, способствовала моему успеху, потому что я ни за что не смог бы сделать это самостоятельно.

Вопрос: Какой профессор преподал вам самый важный урок, пока вы были в АГУ?

а: врач. (Вэнь Цин) Чжуан Благодаря SGSUP я понял, что процесс решения проблем будет сложным, запутанным и трудным. Тем не менее, ключ к настойчивости в решении проблем. В моей специальности ГИС я взялся за множество проектов, которые были явно разочаровывающими. Данные, с которыми было трудно работать, или результаты, которые не соответствовали вашим ожиданиям. Она ободряла меня, советовала и объясняла, что я делаю, чтобы придать мне сил продолжать двигаться вперед с любой проблемой, которая у меня была.

Вопрос: Что бы вы посоветовали тем, кто еще учится в школе?

а: Потратьте время на себя. Ешьте что-нибудь, пейте воду, ходите в спортзал и вообще наслаждайтесь хобби вне школы. Вы должны сначала позаботиться о себе, прежде чем вы сможете позаботиться и выполнить домашнее задание.

В: Какое ваше любимое место в кампусе, будь то учеба, встречи с друзьями или просто размышления о жизни?

а: Когда я был онлайн-студентом, я то тут, то там бывал в кампусе АГУ. Мое любимое место — Нобелевская библиотека. Он имел положительные отзывы. Снаружи я бы выбрал ASU Herb Garden между зданием Moeur и междисциплинарным зданием A. Там обычно тихо и много деревьев.

В: Какие у тебя планы после выпуска?

а: Этой осенью я закончу учебу в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.

В: Если бы кто-то дал вам 40 миллионов долларов на решение одной проблемы на нашей планете, что бы вы решили?

а: Хотя 40 миллионов долларов не могут решить ни одной проблемы, я считаю, что их можно использовать для помощи одной части планеты. Я думаю, что общественная инфраструктура была бы разумным вложением, потому что это вложение в сообщество, которое имеет долгосрочный эффект еще долго после завершения проекта. Можно сделать проект по системам водоснабжения или канализации в развивающихся странах.

Стаффорд и все обладатели медали декана будут официально награждены во время церемонии Колледжа свободных искусств и наук.