Соединенные Штаты вместе с более чем 30 партнерами по всему миру ввели беспрецедентные санкции и экспортный контроль, чтобы привлечь президента Путина к ответственности за его войну против Украины, ограничить доступ России к важнейшим технологиям, которые необходимы ей для финансирования ее военной машины, и превратить Россию в в нацию. Мировой финансовый изгой.

Российская экономика шатается под тяжестью финансовых и торговых санкций, экспортного контроля и вытеснения почти 1000 американских и многонациональных компаний. Аналитики ожидают, что ВВП России в 2022 году снизится двузначным числом, темпы роста инфляции в 2022 году оцениваются в 20%, а война Путина, как ожидается, сведет на нет все достижения России за последние 15 лет.

Соединенные Штаты, наши союзники и наши партнеры привержены поддержке Украины и обеспечению того, чтобы российское правительство ощутило совокупный эффект наших экономических действий. Сегодня Соединенные Штаты предприняли дополнительные действия, многие из которых также были направлены против партнеров и союзников, чтобы пресечь уклонение и ужесточить наши санкции, усилить правоприменение и усилить давление на Путина и его помощников:

Министерство финансов преследует высокопоставленных российских государственных чиновников и лидеров бизнеса, элитную элитную недвижимость, управляющих элитными активами и ключевые фирмы в сфере услуг за попытки России уклониться от санкций. В их число входят близкий помощник Путина и директор путинских зарубежных инвестиционных фондов Сергей Ролдугин и члены его семьи; Яхты, связанные с Путиным, и брокерские компании, подчиняющиеся Кремлю, включая Imperial Yachts и ее генерального директора, которые обслуживают ближайшее окружение Владимира Путина; члены кабинета министров, курирующие ключевые отрасли, являющиеся неотъемлемой частью российской экономики; и президент Объединенной авиастроительной корпорации, государственной компании, которая играет ведущую роль в поддержке оборонной промышленности и снабжении разрушительной военной деятельности Украины.

Государственный департамент нацеливается на все больше российских олигархов и представителей элиты, близких к Путину. Среди них Год Нисанов, близкий к российским чиновникам; Мария Захарова, официальный представитель МИД России. И Алексей Мордашов, один из самых богатых миллиардеров России, а также члены его семьи и компании, в том числе один из ведущих отечественных производителей стали в России.

Среди них Год Нисанов, близкий к российским чиновникам; Мария Захарова, официальный представитель МИД России. И Алексей Мордашов, один из самых богатых миллиардеров России, а также члены его семьи и компании, в том числе один из ведущих отечественных производителей стали в России. Министерство торговли ограничивает возможности российских вооруженных сил получать технологии и другие предметы, необходимые им для поддержания своей агрессии и проецирования мощи. Это включает в себя добавление 71 лица, расположенного в России и Беларуси, в Список юридических лиц, что фактически препятствует тому, чтобы они приобретали товары американского происхождения или продукты иностранного производства, созданные с использованием определенных американских технологий или программного обеспечения.

Сегодняшние действия правительства США продолжают усиливать экспансионистские экономические меры, наложенные на Россию, чтобы привлечь ее к ответственности за необоснованную войну в Украине. На сегодняшний день Соединенные Штаты добавили 1000 партий в список особо обозначенных граждан и запрещенных лиц министерства финансов, и более 300 сторон были добавлены в список коммерческих организаций.

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