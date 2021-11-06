Инцидент со скейтбордингом в Уэльсе: женщина арестована после четвертой смерти

Полиция объявила 41-летнюю Андреа Пауэлл из Бридженда, которая находилась в больнице после инцидента на реке Клайдо в Хаверфордвесте 30 октября, четвертой погибшей.

Полиция Дайфед-Поуиса ранее объявила о смерти двух других женщин и мужчины на месте происшествия на прошлой неделе после того, как группа из девяти взрослых из Южного Уэльса отправилась в Пембрукшир во время каякинга и столкнулась с трудностями в воде. Еще пять человек были спасены без травм.

«Мы думаем о ее семье и всех, кто причастен к этому трагическому инциденту. Мы поддерживаем ее семью и просим уважать их частную жизнь в это очень трудное время», – говорится в заявлении Пауэлла.

Полиция сообщила, что женщина, которая была арестована в пятницу в рамках расследования, «освобождена под следствие».

Семьи погибших в аварии на прошлой неделе почтили память. Ее семья описала 24-летнюю Морган Роджерс как «лучшую, которой она может быть», по которой «к сожалению, будет не хватать ее матери, отцу, Ризу, Гарри, Холли и Кэти». Семья 40-летней Николы Уитли сказала: «Мы были опустошены нашей потерей. Никола была любящей матерью, дочерью, женой и женой. Никола была таким милым, заботливым, внимательным и забавным человеком. Она была прекрасна во всех отношениях. Вы оставили в нашей жизни пустоту, которая никогда не будет заполнена ». Семья 42-летнего Пола О’Дуайера описала его как «верного мужа, отца, сына и брата» и сказала, что он «посвятил свою жизнь тому, чтобы вносить свой вклад в сообщество в его многочисленных приключениях по сбору средств для различных целей». Семья О’Дуайеров также рассказала: «Пол был мальчишкой-водником. Его страсть к воде началась со спасателей Абравона с раннего возраста. READ Герцог тайно посетил Иорданию, чтобы встретиться с королем «Его спортивное мастерство распространилось на множество различных видов спорта. Он был чемпионом по серфингу в армии, членом британской армейской команды по регби № 7, звездным игроком по регби Абравон Грин, тренером по лыжам, и неоднократно участвовал в трех пиках в Британии и Уэльсе. «Мы, как семья, очень благодарны за добрые сообщения, которые вы отправили нам в наше очень печальное время».