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Иорданию атаковали иранские беспилотники – король Абдулла

26 июля, 2021
Toma Kulikov

В воскресенье король Абдалла сказал CNN, что иранские дроны и ракеты атаковали Иорданию все чаще, описывая опасности, с которыми сталкивается Хашимитское Королевство и регион со стороны Исламской Республики.

«К сожалению, Иордания была атакована появившимися дронами, и мы должны иметь дело с иранской сигнатурой», – сказал Абдулла корреспонденту CNN Фариду Закарии. Он пояснил, что атаки дронов произошли за последний год и участились.

Абдулла перечислил ряд вопросов, связанных с Ираном, включая ядерную программу, разработку баллистических ракет, кибератаки и стычки на границе с Иорданией.

Король сказал, что «баллистическая технология Ирана значительно улучшилась. Мы видели это, к сожалению, против американских баз в Ираке. Мы видели, что Саудовская Аравия получает ракеты из Йемена. Израиль в некоторой степени из Сирии и Ливана».

«То, что идет не так с Израилем, иногда попадает в Иорданию … Добавьте к этому. [the] Кибератаки увеличиваются во многих наших странах. Стрельба по нашим границам увеличилась почти до того момента, когда мы наконец оказались с ИГИЛ. [ISIS]Сказал Абдулла, имея в виду опасности для своего королевства.

Израиль в последние годы сделал это. Закрывать Ряд дронов иранского производства вдоль его северных фронтов и границы с Иорданией, в том числе во время операции «Стражи заборов».

Израиль бомбил с воздуха иранские цели в Сирии, а Дамаск часто стрелял ракетами по самолетам, которые совершали атаки и приземлялись на иорданской территории.

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В интервью CNN Абдулла ответил неоднозначно, когда его спросили, поддерживает ли он давление администрации Байдена по присоединению к ядерной сделке 2015 года с Ираном, известной как Совместный всеобъемлющий план действий. Переговоры в Вене о возобновлении действия соглашения между Тегераном и шестью мировыми державами – США, Россией, Китаем, Германией, Францией и Соединенным Королевством – зашли в тупик, хотя ожидается, что обсуждения возобновятся только в августе.

«В нашей части мира есть законные опасения по поводу множества министерских портфелей, которые, как мы надеемся, американцы смогут обсудить с иранцами», – сказал Абдулла, добавив, что это включает вопросы, имеющие особое значение для Иордании.

Абдулла сказал: «Ядерная программа затрагивает Израиль, а также Персидский залив».

Абдулла, однако, добавил, что, по его мнению, Американские и иранские Позиции на переговорах в Вене “довольно разные”.

Иорданский монарх отметил усилия Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейта и Саудовской Аравии по контакту с Ираном с целью ослабления напряженности.

Абдулла добавил: «Будем надеяться, что эти переговоры приведут нас к лучшей ситуации, в которой мы сможем успокоить регион, потому что у нас много проблем».

Король говорил с CNN во время своей поездки в Соединенные Штаты, во время которой он посетил Белый дом на прошлой неделе и стал первым исполнительным лидером с Ближнего Востока, который встретился с Соединенными Штатами.

Премьер-министр Ирака Мустафа Аль-Каземи должен встретиться с Байденом в понедельник, и официальные лица США и Израиля работают над установлением даты. Встреча скоро между Байден и премьер-министр Нафтали Беннетт.

Омри Нахмиас, Анна Ааронхейм и агентство Reuters внесли свой вклад в подготовку этого отчета.

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