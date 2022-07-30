Иракские протестующие штурмуют парламент в Багдаде и проводят сидячую забастовку

БАГДАД (Associated Press). Тысячи последователей влиятельного шиитского священнослужителя ворвались в здание иракского парламента во второй раз за неделю в знак протеста против усилий по формированию правительства во главе с его противниками, коалицией групп, поддерживаемых Ираном. Коалиция призвала к встречным протестам, создав угрозу гражданской войны.

Силы безопасности Ирака вначале применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты, пытаясь подавить демонстрантов, в результате чего несколько человек получили ранения. Оказавшись внутри, протестующие объявили открытую сидячую забастовку и заявили, что не разойдутся, пока на их требования не будет дан ответ.

Когда число членов парламента увеличилось, полиция отступила. Ожидавшееся в субботу заседание парламента не состоялось, а депутатов в зале не было. К вечеру министерство здравоохранения заявило, что в результате насилия пострадали около 125 человек — 100 протестующих и 25 сотрудников силовых структур.

Ранее в тот же день в ответ на призывы священнослужителя Муктады ас-Садра протестующие использовали веревки, чтобы снести бетонные барьеры, ведущие к воротам сильно укрепленной Зеленой зоны, в которой расположены правительственные здания и посольства.

Аль-Садр прибегал к поддержке своей большой народной базы в качестве тактики давления на своих соперников после того, как его партия не смогла сформировать правительство, несмотря на то, что получила наибольшее количество мест на федеральных выборах, состоявшихся в октябре прошлого года.

Поскольку ни одна из сторон не желает идти на компромисс, а Садр намерен заблокировать усилия по формированию правительства во главе с его противниками, ситуация в Ираке в неопределенности и политическом параличе открыла новую эру нестабильности в осажденной стране.

Аль-Садр использовал своих последователей в качестве рычага против соперников и ранее приказывал им занять парламент — в 2016 году его последователи сделали то же самое во время правления премьер-министра Хайдера аль-Абади.

Сейчас, когда Ирак вступает в десятый месяц после последних выборов, формируется политический вакуум, который станет самым продолжительным со времени вторжения под руководством США в 2003 году с целью свержения иракского диктатора Саддама Хусейна, которое перезагрузило политическую систему страны.

Позже в субботу противники Садра в рамках координации — альянса шиитских партий, поддерживаемых Ираном, — призвали его сторонников организовать «мирные» контрпротесты в защиту государства, говорится в заявлении группы. Призыв вызвал опасения по поводу уличных столкновений и возможного крупномасштабного кровопролития, невиданного с 2007 года.

Альянс заявил, что «гражданский мир — это красная линия, и все иракцы должны быть готовы защищать его всеми возможными мирными средствами».

Организация Объединенных Наций выразила обеспокоенность дальнейшей нестабильностью и призвала иракских лидеров к деэскалации. Продолжающаяся эскалация очень тревожит. Голоса разума и мудрости необходимы для предотвращения дальнейшего насилия. «Всем действующим лицам рекомендуется снизить напряженность на благо всех иракцев», — заявили в ООН.

Тем временем сторонники Садра, многие из которых приехали не только из Багдада, но и из других провинций для организации сидячей забастовки, продолжали митинговать у здания парламента, занимать зал парламента, поднимать иракский флаг и фотографировать Ас-Садра. . Они скандировали лозунги против иностранной интервенции с завуалированной ссылкой на Иран.

Это второй раз за четыре дня, когда клирик приказал своим последователям принять их дело в Зеленой Зоне. Протестующие штурмовали здание парламента аналогичным образом в среду, но ушли вскоре после входа по приказу ас-Садра.

Демонстрация силы в среду состоялась после того, как противники ас-Садра сделали шаг вперед в усилиях по формированию правительства, назвав Мухаммада ас-Судани кандидатом на пост премьер-министра.

Согласно заявлению, в субботу исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Мустафа аль-Каземи приказал силам безопасности защитить демонстрантов и попросил их поддерживать мирный характер протеста. Внутри здания парламента оборона сил безопасности стала менее интенсивной, и многие из них сидели и разговаривали с протестующими.

Некоторые протестующие начали двигаться от парламента к зданию Судебного совета.

41-летний Раад Табет сказал: «Мы пришли сегодня, чтобы устранить коррумпированный политический класс и помешать ему провести парламентскую сессию, а также помешать структуре сформировать правительство. Мы ответили на призыв ас-Садра».

Партия Садра вышла из переговоров о формировании правительства в июне, предоставив своим соперникам по коалиции Рамок координации большинство, необходимое им для продвижения вперед в этом процессе.

Многие протестующие носили черное, чтобы отметить дни, предшествующие празднику Ашура, посвященному смерти имама Хусейна, внука пророка Мухаммеда и одной из самых важных фигур в шиитском исламе. Послания Ас-Садра своим последователям воспользовались важным днем ​​в шиитском исламе, чтобы разжечь протесты.