Мухаммад Шиаа ас-Судани был официально назначен руководителем страны в понедельник Координационной структурой, крупнейшим шиитским альянсом в иракском парламенте.

Его выдвижение последовало за массовой отставкой парламентского блока Садра, группы из более чем 70 законодателей, которые вышли из правящего совета в прошлом месяце в явной демонстрации силы после нескольких месяцев политического тупика.

Ирак изо всех сил пытался сформировать новое правительство После парламентских выборов в октябре ; Собственные попытки Аль-Садра сформировать правительство в прошлом терпели неудачу из-за противодействия со стороны соперничающих блоков.

Он добавил: «Если грудная масса останется, [in parliament] «Препятствие на пути формирования правительства, все депутаты блока с честью готовы уйти из парламента», — сказал Садр в телеобращении в июне.