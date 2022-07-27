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Иракские протестующие штурмуют парламент, осуждая назначение нового премьер-министра

28 июля, 2022
Toma Kulikov

Мухаммад Шиаа ас-Судани был официально назначен руководителем страны в понедельник Координационной структурой, крупнейшим шиитским альянсом в иракском парламенте.

Его выдвижение последовало за массовой отставкой парламентского блока Садра, группы из более чем 70 законодателей, которые вышли из правящего совета в прошлом месяце в явной демонстрации силы после нескольких месяцев политического тупика.

Ирак изо всех сил пытался сформировать новое правительство После парламентских выборов в октябре; Собственные попытки Аль-Садра сформировать правительство в прошлом терпели неудачу из-за противодействия со стороны соперничающих блоков.

Он добавил: «Если грудная масса останется, [in parliament] «Препятствие на пути формирования правительства, все депутаты блока с честью готовы уйти из парламента», — сказал Садр в телеобращении в июне.

Священнослужитель, позиционирующий себя против Ирана и США, очень популярен. Успех его блока на октябрьских выборах угрожал маргинализацией связанных с Ираном шиитских блоков, которые долгое время доминировали в политике богатой нефтью страны.

Аль-Садр сказал протестующим в здании парламента в среду, что их «послание» получено и что они должны идти домой.

«Революция реформ и неприятие несправедливости и коррупции. Ваше сообщение прибыло. Вы напугали коррумпированных. Молитесь и благополучно возвращайтесь домой», — написал он в Twitter.

Правительство уходящего премьер-министра Мустафы аль-Каземи выступило с заявлением, в котором призвало демонстрантов-садристов «немедленно покинуть Зеленую зону», сохранить государственную и частную собственность и соблюдать инструкции сил безопасности.

Аль-Каземи добавил, что «силы безопасности будут привержены защите государственных учреждений и международных миссий и предотвращению любого нарушения безопасности и порядка».

Об этом упомянул Хамди Аль-Хашали из Атланты. Акил Наджм ответил из Багдада.

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