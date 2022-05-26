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Ирак принимает закон о криминализации отношений с Израилем | Новости израильско-палестинского конфликта

27 мая, 2022
Toma Kulikov

Нарушители антиизраильского закона могут быть наказаны вплоть до пожизненного заключения или даже смертной казни.

Иракский парламент принял закон, предусматривающий уголовную ответственность за нормализацию отношений с Израилем, а нарушение закона может караться смертной казнью или пожизненным заключением.

Закон под названием «Криминализация нормализации и установление отношений с сионистским образованием» был одобрен в четверг большинством в 275 депутатов в 329-местном иракском Совете представителей.

В заявлении Палаты представителей говорится, что закон является «истинным отражением воли народа».

Иракский парламент не смог собраться ни по какому другому вопросу, препятствующему закону о запрете отношений с Израилем, включая избрание нового президента и формирование его правительства, что затянуло политическое противостояние в стране.

Ирак никогда не признавал Израиль, и иракские граждане и компании не могут посещать Израиль; Дипломатических отношений между двумя странами нет.

Новое законодательство также создает риски для компаний, работающих в Ираке, и было установлено, что оно нарушает закон, который применяется ко всем иракцам, правительственным и независимым учреждениям, а также к иностранцам, работающим в стране, согласно тексту, опубликованному газетой » Новости Ирака». Агентство (ИНА).

«Великое достижение»

Закон был предложен шиитским священнослужителем Муктадой ас-Садром, чья партия, выступающая против тесных связей с США и Израилем, получила больше мест в иракском парламенте на выборах в октябре прошлого года.

Священнослужитель призвал иракцев выйти на улицы, чтобы отпраздновать «большое достижение» принятия закона.

Позже сотни людей собрались в центре Багдада, скандируя антиизраильские лозунги. Митинг прошел на площади Тахрир после твита аль-Садра, в котором он призвал своих последователей совершить благодарственную молитву и выйти на улицы, чтобы отпраздновать это событие.

Депутаты от партии Садра заявили, что они предложили закон, чтобы обуздать любые обвинения со стороны конкурирующих партий, поддерживаемых Ираном, о том, что Садр формирует союзы с суннитами и курдами, которые могут иметь тайные связи с Израилем.

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Ранее в этом году Иран выпустил десятки баллистических ракет по курдскому городу Эрбиль на севере Ирака, заявив, что они нацелены на базу израильской разведки. В результате нападения сильно пострадал дом База Карима, генерального директора нефтяной компании KAR GROUP.

В прошлом Карра обвиняли в тайной продаже нефти Израилю.

Новое законодательство также было принято спустя несколько месяцев после того, как в автономном районе Ирака Курдистан была проведена спорная конференция, посвященная нормализации отношений с Израилем. Конференция состоялась в сентябре прошлого года и последовала по стопам других арабских стран, подписавших при посредничестве США соглашения Ибрагима о нормализации отношений.

Некоторые государства Персидского залива, в том числе Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн, поддерживают отношения с Израилем на фоне общих опасений по поводу угрозы, которую Иран может представлять для региона.

Саудовская Аравия, близкий союзник Соединенных Штатов, поставила условием любой возможной нормализации отношений с Израилем рассмотрение заявки палестинцев на создание государства на территориях, оккупированных Израилем в ходе ближневосточной войны 1967 года.

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