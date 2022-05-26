Ирак принимает закон о криминализации отношений с Израилем | Новости израильско-палестинского конфликта

Нарушители антиизраильского закона могут быть наказаны вплоть до пожизненного заключения или даже смертной казни.

Иракский парламент принял закон, предусматривающий уголовную ответственность за нормализацию отношений с Израилем, а нарушение закона может караться смертной казнью или пожизненным заключением.

Закон под названием «Криминализация нормализации и установление отношений с сионистским образованием» был одобрен в четверг большинством в 275 депутатов в 329-местном иракском Совете представителей.

В заявлении Палаты представителей говорится, что закон является «истинным отражением воли народа».

Иракский парламент не смог собраться ни по какому другому вопросу, препятствующему закону о запрете отношений с Израилем, включая избрание нового президента и формирование его правительства, что затянуло политическое противостояние в стране.

Ирак никогда не признавал Израиль, и иракские граждане и компании не могут посещать Израиль; Дипломатических отношений между двумя странами нет.

Новое законодательство также создает риски для компаний, работающих в Ираке, и было установлено, что оно нарушает закон, который применяется ко всем иракцам, правительственным и независимым учреждениям, а также к иностранцам, работающим в стране, согласно тексту, опубликованному газетой » Новости Ирака». Агентство (ИНА).

«Великое достижение»

Закон был предложен шиитским священнослужителем Муктадой ас-Садром, чья партия, выступающая против тесных связей с США и Израилем, получила больше мест в иракском парламенте на выборах в октябре прошлого года.

Священнослужитель призвал иракцев выйти на улицы, чтобы отпраздновать «большое достижение» принятия закона.

Позже сотни людей собрались в центре Багдада, скандируя антиизраильские лозунги. Митинг прошел на площади Тахрир после твита аль-Садра, в котором он призвал своих последователей совершить благодарственную молитву и выйти на улицы, чтобы отпраздновать это событие.

Депутаты от партии Садра заявили, что они предложили закон, чтобы обуздать любые обвинения со стороны конкурирующих партий, поддерживаемых Ираном, о том, что Садр формирует союзы с суннитами и курдами, которые могут иметь тайные связи с Израилем.

Ранее в этом году Иран выпустил десятки баллистических ракет по курдскому городу Эрбиль на севере Ирака, заявив, что они нацелены на базу израильской разведки. В результате нападения сильно пострадал дом База Карима, генерального директора нефтяной компании KAR GROUP.

В прошлом Карра обвиняли в тайной продаже нефти Израилю.

Новое законодательство также было принято спустя несколько месяцев после того, как в автономном районе Ирака Курдистан была проведена спорная конференция, посвященная нормализации отношений с Израилем. Конференция состоялась в сентябре прошлого года и последовала по стопам других арабских стран, подписавших при посредничестве США соглашения Ибрагима о нормализации отношений.

Некоторые государства Персидского залива, в том числе Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн, поддерживают отношения с Израилем на фоне общих опасений по поводу угрозы, которую Иран может представлять для региона.

Саудовская Аравия, близкий союзник Соединенных Штатов, поставила условием любой возможной нормализации отношений с Израилем рассмотрение заявки палестинцев на создание государства на территориях, оккупированных Израилем в ходе ближневосточной войны 1967 года.