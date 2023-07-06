Иранская революционная гвардия захватила торговое судно в Персидском заливе

ЛОНДОН (Рейтер) — Корпуса стражей исламской революции «принудительно захватили» коммерческое судно в международных водах Персидского залива в четверг, заявил представитель ВМС США, и что это судно могло быть причастно к контрабанде.
Официальный представитель командующего Пятым флотом США Тим Хокинс заявил, что ВМС США следили за ситуацией и решили больше не реагировать.
Британская морская охранная компания Ambry заявила, что ей известно о попытке иранских сил захватить небольшой танкер под танзанийским флагом примерно в 59 морских милях к северо-востоку от саудовского портового города Даммам.
«Иран регулярно перехватывает небольшие танкеры, подозреваемые в контрабанде нефти», — говорится в сообщении компании.
Согласно данным аналитической компании Vortexa, около пятой части мировых поставок морской нефти и нефтепродуктов проходит через Ормузский пролив, узкий проход между Ираном и Оманом.
ВМС США заявили в среду, что вмешались, чтобы предотвратить захват Ираном двух коммерческих танкеров в Оманском заливе в ходе последней серии атак на суда в этом районе с 2019 года.
«Силы США сохраняют бдительность и готовность защищать право судоходства для законного морского судоходства в жизненно важных водах Ближнего Востока», — сказал Хокинс.
Иран заявил в четверг, что у него есть постановление суда о задержании танкера, плававшего в водах Персидского залива в среду после того, как он столкнулся с иранским судном. Судно Richmond Voyager под флагом Багамских островов эксплуатировалось американским нефтяным гигантом Chevron.
В мае Тегеран захватил еще два танкера, в том числе плавающий под флагом Маршалловых островов Advantage Sweet, зафрахтованный Chevron.
На этой неделе ВМС США заявили, что с 2021 года Иран «преследовал, атаковал или захватил около 20 коммерческих судов под международными флагами».
(Отчетность Джонатана Саула; редактирование Хью Лоусона и Эндрю Хевенса)
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