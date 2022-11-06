Иранские законодатели требуют суровых наказаний для «бунтовщиков», поскольку протесты усиливаются

ДУБАЙ (Рейтер) — Жесткие иранские законодатели в воскресенье призвали судебные органы «решительно разобраться» с виновниками беспорядков, поскольку Исламская Республика изо всех сил пытается подавить крупнейшее за последние годы проявление инакомыслия.

Масштабные антиправительственные демонстрации вспыхнули в сентябре после смерти ирано-курдской женщины Махсы Амини, которая была задержана полицией нравов за якобы нарушение строгого дресс-кода, установленного для женщин.

«Мы требуем, чтобы судебная система приняла жесткие меры в отношении лиц, совершивших эти преступления, и всех, кто содействовал преступлениям и спровоцировал беспорядки», — говорится в заявлении 227 депутатов из 290-местного парламента, сообщают государственные СМИ.

Активистское информационное агентство «Хукка» сообщило, что по состоянию на субботу в ходе беспорядков было убито 318 протестующих, в том числе 49 несовершеннолетних. Также было убито 38 сотрудников сил безопасности.

Государственные СМИ сообщили в прошлом месяце, что более 46 силовиков, включая полицию, были убиты. Правительственные чиновники не представили оценки большего числа смертей.

Иранские лидеры пообещали расправиться с протестующими, которых они назвали бунтовщиками и обвинили врагов, включая Соединенные Штаты, в разжигании беспорядков.

Демонстрации продолжались во многих городах в воскресенье, от Тегерана до центрального города Йезд и северного города Рашт, согласно правозащитным группам и видео в социальных сетях.

На видео, размещенном в Твиттере, видно, как протестующие на юге Тегерана после наступления темноты скандируют: «Духовенство пропало».

Агентство Reuters не смогло независимо проверить отчеты правозащитных групп, а также сообщения и видеоматериалы в социальных сетях.

А в курдском городе Мариван правозащитная организация Hingaw сообщила, что силы безопасности открыли огонь по толпе, собравшейся после похорон другой женщины, Насрин Кадри, в знак протеста против ее смерти.

Хенгао сказал, что Гадири умер в коме в субботу после того, как силы безопасности ударили его по голове во время демонстрации в Тегеране.

Государственные СМИ цитируют заявление прокурора о том, что у Гадири были проблемы с сердцем, и он умер от «отравления», не вдаваясь в подробности. Официальных комментариев по поводу стрельбы не поступало.

Через несколько недель после смерти Амини в отчете коронера отрицалась смерть Амини от ударов по голове во время содержания под стражей, как утверждали ее родители, и связывалась ее смерть с ранее существовавшими заболеваниями.

Согласно непроверенным видео в социальных сетях, студенты десятков университетов, в том числе северных городов Рашт и Амол, устроили акции протеста в воскресенье, скандируя «Смерть диктатору» — отсылку к верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи.

Автор Париса Хафези. Монтаж: Эндрю Хевенс

Наши критерии: Принципы доверия Thomson Reuters.