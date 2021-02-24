Иранский беженец критикует “антиамериканские” фоновые встречи Джона Керри с Ираном во время администрации Трампа

Иранский беженец и бывший чиновник Трампа Эли Коханим Джон Керри раскритиковал среду, описав бывшего госсекретаря Скрытые встречи С Иран Через Трамп Президентство “антиамериканизм” и попытка подорвать позиции администрации по внешней политике.

Появляясь на «Лиса и друзья» Бывший специальный посланник Госдепартамента охарактеризовал переговоры администрации Байдена с Ираном о возобновлении ядерной сделки как «дипломатический проступок» и призвал их прекратить идти на односторонние уступки и вместо этого повысить требования к иранскому режиму.

«Что им говорил Джон Керри – просто игнорировать Америку, пока мы не вернемся к власти?» – сказал Коханим. «Это просто невероятно».

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Коханим сказал, что проводимая администрацией Трампа кампания максимального давления с целью призвать иранцев к ответственности была одной из самых сильных кампаний давления на режим в истории Америки и довела страну до самого слабого места за 43 года.

Бывший чиновник Трампа назвал замедление экономического роста в Иране, неправильное обращение с коронавирусом и гражданские беспорядки как свидетельство того, что страна находится на грани «краха».

В недавнем сообщении The Washington Times утверждалось, что официальные лица администрации Байдена, в том числе Джон Керри и Роберт Мэлли, провели встречи с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом во время администрации Трампа, организованные с целью подорвать авторитет предшественника Байдена.

Зариф провел встречи с ветеранами Обамы, которые могли бы вернуться к власти, «чтобы разработать политическую стратегию по подрыву администрации Трампа» и заняться более мягкой дипломатией между США и Ираном.

Керри, ныне главный посланник президента Байдена по вопросам климата, открыто заявлял о том, что он встречался с Зарифом по крайней мере дважды во время администрации Трампа, что привело к тому, что Трамп заявил, что он должен быть привлечен к ответственности в соответствии с законом Логана.

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Между тем республиканцы Критикует Решение Байдена отказаться от усилий эпохи Трампа по возобновлению санкций ООН против Ирана, поскольку администрация, похоже, проявляет более мягкий подход к режиму.

Эви Фордхэм из Fox News внесла свой вклад в этот отчет.