Иранский переговорщик: на основании достигнутых договоренностей санкции США в отношении нефти и банков будут сняты

Главный переговорщик Ирана по ядерным вопросам заявил в субботу, что Тегеран рассчитывает отменить санкции США в отношении нефти, банков, других секторов и большинства лиц и организаций на основе договоренностей, достигнутых на переговорах в Вене, сообщают иранские государственные СМИ.

Между тем Россия и западноевропейские державы представили противоречивые отчеты о предстоящей миссии на переговорах по возвращению Ирана и США в полное соблюдение ядерной сделки 2015 года, при этом переговоры отложены на шесть дней.

Заместитель министра иностранных дел Аббас Арагчи заявил: «Санкции … в отношении энергетического сектора Ирана, включая нефть и газ, или санкции, введенные в отношении автомобильной промышленности, финансовые и банковские санкции и порты, должны быть отменены на основании достигнутые договоренности “. Как сообщают иранские государственные СМИ.

Арагчи не упомянул механизм снятия санкций и не указал, как Тегеран выполнит требования Вашингтона и вернется к своим обязательствам по соглашению.

«Мы будем вести переговоры так, чтобы позиции сторон были близки, а наши требования были выполнены», – сказал он. «Если они будут выполнены, будет соглашение, а если не будет, конечно».

Госдепартамент США пока никак не прокомментировал комментарии Арагджи.

Президент Джо Байден стремится вернуться к соглашению после выхода Вашингтона в 2018 году при президенте Дональде Трампе и возобновлении санкций против Тегерана. Иран отреагировал в 2019 году нарушением ряда ограничений соглашения на его ядерную деятельность.

В прошлом месяце в Вене начались переговоры с оставшимися сторонами сделки – Ираном, Россией, Китаем, Францией, Великобританией и Германией – и они встретились в подвале роскошного отеля, а Соединенные Штаты базируются в другом отеле через улицу. Иран отказался от прямых встреч с официальными лицами США.

«У нас впереди много работы и мало времени. На этом фоне мы надеялись на больший прогресс на этой неделе», – говорится в заявлении высокопоставленных дипломатов из группы E3 – Франции, Великобритании и Германии.

Официальные лица заявили, что надеются достичь соглашения к 21 мая, когда истечет срок действия соглашения между Тегераном и Международным агентством по атомной энергии о продолжении наблюдения за некоторыми видами ядерной деятельности Ирана. Читать далее

Они добавили: «Мы еще не достигли понимания по наиболее важным моментам. Успех ни в коем случае не гарантирован, но не невозможен».

“Непонятное место”

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил в пятницу, что переговоры проходили в «неясном месте», а это означает, что неясно, приведут ли они к соглашению. Читать далее

«Мы не должны ожидать перерывов в ближайшие дни», – заявил журналистам Михаил Ульянов, посол России в Международном агентстве по атомной энергии ООН после встречи остальных сторон, завершившей третий раунд переговоров, добавив, что переговоры возобновятся в пятницу. .

«Нам просто необходимо продолжить повседневную дипломатическую работу, и у нас есть все основания ожидать, что результат (конечный результат) будет успешным и придет в ближайшее время, в течение нескольких недель», – сказал он. Ульянова – один из самых оптимистичных голосов на переговорах.

Многие ожидали паузы в переговорах: дипломаты заявили, что официальные лица из нескольких стран также участвовали в встрече министров иностранных дел G7 в Лондоне, которая начинается в понедельник и заканчивается в среду.

В своих заявлениях Арагчи сказал, что «есть лица и учреждения, которые были конкретно наказаны, и их (американский) список длинный, и переговоры по этому списку все еще продолжаются». Он добавил, что согласно тому, что было согласовано до сих пор, санкции будут сняты с большей части списка.

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