Иранскую пару, заснявшую танец в Тегеране, приговорили к 10 годам тюрьмы | Иран

По словам активистов, иранский суд приговорил к тюремному заключению сроком более 10 лет каждый молодой паре, которая танцевала перед главной достопримечательностью Тегерана на видео, которое рассматривается как символ неповиновения режиму.

Истияза Хакики и ее жених Амир Мохаммад Ахмади, которым чуть за 20, были арестованы в начале ноября после того, как в сети появилось видео, на котором они романтично танцуют перед Башней Азади.

Хакики не носила хиджаб вопреки строгим правилам Ирана. Женщинам также запрещено танцевать на публике, не говоря уже о мужчинах.

Базирующееся в США информационное агентство правозащитников (HRANA) сообщило, что революционный суд в Тегеране приговорил их к 10 годам и шести месяцам тюремного заключения, а также к запрету на пользование Интернетом и на выезд из Ирана.

Он добавил, что пара, у которой уже были поклонники в Тегеране в качестве популярных блоггеров в Instagram, была осуждена за «поощрение коррупции и публичной проституции», а также за «собрание с целью нарушения национальной безопасности».

Агентство по правам человека со ссылкой на источники, близкие к их семьям, сообщило, что им было отказано в адвокатах во время судебного разбирательства, а попытки добиться их освобождения под залог были отвергнуты.

По ее словам, Хакики сейчас находится в женской тюрьме Карчак под Тегераном, и активисты регулярно осуждают их условия.

Иранские власти жестко подавили все формы инакомыслия после смерти Мохсы Амини в сентябре. Смерть Амини, арестованного якобы за нарушение правил ношения чадры, вызвала протесты, переросшие в движение против режима.

По данным ООН, арестовано не менее 14 тысяч человек, от видных деятелей, журналистов и юристов до простых людей, вышедших на улицы.

Видео пары было провозглашено символом свободы, требуемой протестным движением, когда Ахмади однажды поднял свою партнершу в воздух, когда ее длинные волосы развевались позади нее.

Один из главных символов иранской столицы, футуристическая Башня Азади (Свобода) — очень чувствительное место. Он был открыт во время правления последнего шаха Мохаммада Резы Пехлеви в начале 1970-х годов, когда он был известен как Башня Шахьяд (В память о шахе).

Он был переименован после свержения шаха в 1979 году с образованием Исламской Республики. Его архитектор, последователь веры бахаи, не признанной сегодня в Иране, сейчас живет в изгнании.