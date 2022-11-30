Иранцам грозит наказание после поражения от США на ЧМ – эксперты

Эксперты сообщили The Post, что национальной сборной Ирана по футболу грозит возмездие в Исламской Республике после поражения во вторник в столкновении с Соединенными Штатами.

Бывший офицер секретных операций ЦРУ Майк Бейкер сказал, что иранские игроки застряли в «невыносимой ситуации» после того, как Очень интересный матч против СШАкоторый победил Иран со счетом 1: 0 и вышел в 1/8 финала.

«Учитывая то, что мы видели от иранского режима… они показали себя жестокими, и нет причин думать, что они вдруг станут рациональными», — сказал Бейкер.

В своем первом матче против Англии на прошлой неделе игроки Ирана отказались петь свой национальный гимн в знак протеста. Смерть Мохсы Амини, 22 леткоторый, как утверждается, был избит в сентябре в полиции за то, что не носил хиджаб должным образом.

Бейкер сказал, что, хотя игроки Ирана спели свой национальный гимн во вторник, победа над Соединенными Штатами помогла бы смягчить их предыдущий проступок.

После того, как иранские футболисты не спели свой национальный гимн перед матчем с Англией на чемпионате мира на прошлой неделе, их семьям, как сообщается, угрожали тюремным заключением и пытками, если команда не будет «вести себя достойно» во вторник. АП

Нападающий США Кристиан Пулишич забил победный гол в ворота Ирана во вторник, вынудив Исламскую Республику покинуть чемпионат мира. Рейтер

«Режим собирался использовать его в своих целях», — сказал Бейкер газете. «Они сосредоточили все свое внимание на победе, победив «Великого Сатану» или какие-то умные фразы, которые они придумали».

в понедельник, CNN сообщил что семьям иранской сборной угрожали тюремным заключением и пытками, если игроки не будут «вести себя» перед матчем с США. В сообщении добавлено, что иранские игроки были вынуждены встретиться с представителями Корпуса стражей исламской революции после демонстрации перед матчем с Англией.

Протесты вспыхнули по всему Ирану после того, как 22-летний адвокат Амини был арестован за то, что не носил хиджаб должным образом, и умер в сентябре, находясь под стражей в полиции. Гетти Изображений

Матч Ирана против США начался со спортивного рукопожатия, несмотря на угрозы игрокам и беспорядки в их стране. Рейтер

Эльназ Рекой, иранская скалолазка, как сообщается, находится под домашним арестом в своей родной стране за то, что в октябре выступала за границей без обязательной чадры, что многие восприняли как жест поддержки Амини. 33-летней Рекаби угрожали конфискацией имущества ее семьи, если она не принесет «вынужденных извинений». На основании отчетов.

Теперь иранская команда может быть оштрафована или даже арестована после поражения во вторник, как только они вернутся домой — в качестве мести за свою нелояльность и неспособность победить врага, сказал Аль-Бакер.

Сообщается, что иранский скалолаз Эльназ Рекой находится под домашним арестом, чтобы участвовать в соревнованиях за границей без обязательного хиджаба. Международная спортивная федерация

«Нет ничего хорошего в том, что ты иранский игрок, когда вернешься домой», — добавил он.

Иранские игроки испытали «огромное давление» перед игрой, в том числе критику со стороны протестующих в Иране, которые считают, что они недостаточно громко выступали против системы, по словам Бейкера, который сейчас работает руководителем в Portman Square Group. Мировой. разведывательная компания.

Эксперты сообщили The Washington Post, что футбольная команда Ирана находится в «невыносимом положении» перед матчем против США. Рейтер

После смерти Амини в Иране произошли гневные антиправительственные протесты. По состоянию на понедельник в ходе столкновений с властями был убит 451 демонстрант, в том числе 64 ребенка. По данным некоммерческой группы Правозащитники в Иране. Правящие священнослужители Ирана сосредоточены исключительно на прекращении безудержных беспорядков, которые бушуют в 157 городах страны с середины сентября.

Бейкер сказал, что иранские игроки могут уйти в другие страны, хотя это маловероятно, потому что оставить родственников будет особенно сложно.

Один эксперт сообщил газете, что некоторые протестующие в Иране критикуют футболистов за то, что они недостаточно высказываются, чтобы поддержать их дело. AFP через Getty Images

По оценкам правозащитной организации Ирана, с понедельника в ходе столкновений с властями был убит 451 протестующий. AFP через Getty Images

«Трудно поставить себя в такую ​​ситуацию, — продолжил он. «Когда вы делаете это, вы подвергаете риску свою семью и друзей, но я не удивлюсь, если многие игроки задумаются об этом».

Кеннет Р. Тиммерман, писатель и эксперт по Ирану, сказал, что судьба иранских игроков уже была решена до игры во вторник, «потому что они уже совершили грех, не исполнив национальный гимн».

«Я бы боялся ареста, — сказал Тиммерман. «Даже если бы они выиграли, их бы арестовали, жестоко избили и предупредили: «Никогда больше так не делайте».

Эксперт по Ирану Кеннет Р. Тиммерман сказал, что опасается, что команда будет арестована за неуважение к своей стране, когда они вернутся домой. биржевая борьба

Фатеме Аман, сотрудник Института Ближнего Востока, аналитического центра в Вашингтоне, сказала, что не думает, что иранская команда столкнется с каким-либо наказанием после поражения во вторник. Все может быть по-другому, если один или два игрока откажутся петь национальный гимн перед игрой в США, но она считает, что единство команды, все вместе поющие, защитит их.

«Вы не можете арестовать весь отряд одновременно, вы не можете этого сделать», — сказал Аман.

Однако, по словам Амана, если какой-либо игрок будет признан сторонником демонстраций в Иране, его паспорт может быть конфискован или ему грозят штрафы.

«Я думаю, что иранцам их жаль», — сказал Аман о национальной сборной. «Они в очень сложной ситуации, в очень плохой ситуации».