Иран вызывает посла России из-за комментариев о региональном споре в Персидском заливе, что является редким скандалом

ДУБАЙ, Объединенные Арабские Эмираты (AP) — Иран вызвал российского посла в среду после того, как Москва опубликовала совместное заявление с арабскими государствами ранее на этой неделе, оспаривающее претензии Ирана на спорные острова в Персидском заливе.

Это был редкий раскол между Ираном и Россией, которые углубили отношения после вторжения Москвы в Украину, с Ираном. Поставка дронов-убийц которые были использованы для разрушительного эффекта там. Иран и Россия решительно поддерживают президента Башара Асада в гражданской войне в Сирии.

Официальное иранское информационное агентство IRNA сообщило, что посол был вызван на основании совместного заявления, опубликованного в понедельник после встречи в Москве между Россией и Советом сотрудничества стран Персидского залива, в который входят Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Кувейт, Катар, Бахрейн и Оман.

В заявлении министры подтвердили свою поддержку усилий по «достижению мирного решения вопроса о трех островах Большой Томб, Малый Томб и Абу-Муса путем двусторонних переговоров или в Международном суде», сообщает Саудовское агентство печати. . агентство.

Иран взял под свой контроль три острова после вывода британских войск в 1971 году и считает их «неотъемлемой» частью своей территории. ОАЭ также претендуют на три острова и давно добиваются решения путем переговоров.

«Мы никогда не церемонимся с какой-либо стороной в отношении независимости, суверенитета и безопасности Ирана», — написал в Twitter министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабадоллахян, не упомянув Россию.

Иран вызвал посла Китая из-за аналогичных комментариев по спорным островам в декабре.

Три острова возвышаются над входом в стратегический Ормузский пролив, крупный водный путь, по которому проходит пятая часть мировых запасов нефти.

Иран утверждает, что острова были частью персидских государств с древних времен, пока британцы не оккупировали их в начале 20 века. В нем также говорится, что соглашение, достигнутое с Шарджей, одним из семи эмиратов ОАЭ, дает ему право направлять туда Абу Мусу и силы станции.

На двух других островах такого соглашения нет. ОАЭ говорят, что они принадлежали эмирату Рас-эль-Хайма, пока Иран силой не захватил их за несколько дней до образования федерации ОАЭ.