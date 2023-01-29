Иран заявил, что атака беспилотника была направлена ​​на оборонный объект в Исфахане.

Дубай, Объединенные Арабские Эмираты (AFP) — Нагруженные бомбами беспилотники нанесли удар по иранскому оборонному заводу в центральном городе Исфахан, нанеся ему некоторый ущерб, заявили власти рано утром в воскресенье на фоне эскалации региональной и международной напряженности, охватившей Исламскую Республику.

Минобороны Ирана не предоставило информации о том, кого подозревают в совершении теракта, который произошел из-за того, что на отдельном нефтеперерабатывающем заводе на северо-западе страны вспыхнул пожар, а поблизости произошло землетрясение силой 5,9 балла, в результате которого погибли два человека.

Тем не менее, Тегеран стал мишенью предполагаемых ударов беспилотников на фоне теневой войны со своим соперником на Ближнем Востоке. С крахом ядерной сделки с мировыми державами. Между тем напряженность в отношениях с соседним Азербайджаном остается высокой после того, как вооруженный человек напал на посольство этой страны в Тегеране. Командир службы безопасности был убит, еще двое ранены.

Подробностей о нападении в Исфахане, которое произошло около 23:30 в субботу, было мало. В заявлении Минобороны говорится о запуске по объекту трех беспилотников, два из которых были успешно сбиты. Министерство заявило, что третьему, по-видимому, удалось проникнуть в здание, причинив «незначительные повреждения» его крыше, и никто не пострадал.

Press TV, англоязычное подразделение иранского государственного телевидения, показало на мобильном телефоне видео, на котором видно, как беспилотник врезался в оживленное шоссе Имама Хомейни, ведущее к северо-западу от Исфахана. город Святой Кум и. Тегеран – столица Ирана. Привлеченная зенитным огнем, небольшая сбившаяся в кучу толпа стояла, наблюдая за взрывом и искрами, ударяющими по затемненному зданию.

«Боже мой! Это был дрон, верно?», — восклицает мужчина, снимающий видео. «Да, это был дрон».

Они бежали после забастовки.

Эти кадры забастовки, а также кадры последствий, проанализированные Associated Press, соответствуют месту на улице Мино на северо-западе Исфахана рядом с торговым центром, в котором есть магазины ковров и электроники.

Оборонные и ядерные объекты Ирана все чаще оказываются окруженными коммерческой недвижимостью и жилыми кварталами по мере расширения городов страны. Некоторые сайты также крайне расплывчато рассказывают о том, что они производят, и на них есть только баннер с логотипом Министерства обороны или военизированной Революционной гвардии.

Минобороны назвало сайт не иначе как «Мастерская», не вдаваясь в подробности. В Исфахане, расположенном в 350 км к югу от Тегерана, находится крупная авиабаза, построенная для парка истребителей F-14 американского производства, а также центр исследований и производства ядерного топлива.

Атака произошла после того, как в июле министерство разведки Ирана заявило, что оно предотвратило заговор с целью нацеливания на секретные объекты вокруг Исфахана. Ролик, транслировавшийся по иранскому государственному телевидению в октябре, содержал предполагаемые признания предполагаемых членов Комалы, курдской оппозиционной партии, изгнанных из Ирана и ныне проживающих в Ираке, в том, что они планировали нанести удар по военному авиационному объекту в Исфахане после обучения в израильском Моссад. Умный сервис.

Активисты говорят, что за последнее десятилетие иранское государственное телевидение транслировало сотни признаний под принуждением. . Израильские официальные лица отказались комментировать нападение.

В отдельном контексте иранское государственное телевидение сообщило о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в промышленной зоне недалеко от северо-западного города Тебриз. Она добавила, что причина пока неизвестна, так как показала кадры, на которых пожарные пытаются потушить пламя. Тебриз расположен примерно в 520 км к северо-западу от Тегерана.

Государственное телевидение также сообщило, что в результате землетрясения силой 5,9 балла в сельской местности провинции Западный Азербайджан два человека погибли и около 664 получили ранения, а во многих деревнях были повреждены здания.

Теократическое правительство Ирана сталкивается с проблемами как дома, так и за рубежом, поскольку его ядерная программа обогащает уран быстрее, чем когда-либо прежде, до оружейного уровня. С момента распада ее ядерного пакта с мировыми державами. Общенациональные протесты потрясли страну после смерти Махсы Амини в сентябре. , иранская курдская женщина, арестованная полицией нравов страны. Его валюта, риал, упала до нового минимума по отношению к доллару США. .

Израиль подозревается в серии атак на Иран, включая атаку в апреле 2021 года на подземный ядерный объект в Натанзе, в результате которой были уничтожены центрифуги. . В 2020 году Иран обвинил Израиль в сложной атаке, в результате которой погиб его главный военный ученый-ядерщик. .

Израильские официальные лица редко признают операции, проводимые секретными военными подразделениями страны или ее разведывательным управлением. Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, недавно вернувшийся на пост премьер-министра, уже давно считает Иран самой большой угрозой, стоящей перед его страной.

Между тем напряженность в отношениях между Азербайджаном и Ираном остается высокой, поскольку Азербайджан и Армения борются за Нагорный Карабах. . Иран также хочет сохранить свою 44-километровую (27-мильную) границу с Арменией, не имеющей выхода к морю, что может оказаться под угрозой, если Азербайджан захватит новые территории в результате войны.

В октябре Иран начал военные учения у границы с Азербайджаном . Азербайджан также поддерживает тесные отношения с Израилем, который разозлил иранских сторонников жесткой линии, и закупил беспилотники израильского производства для своих вооруженных сил.

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Автор Associated Press Джозеф Краузе внес свой вклад в этот отчет.