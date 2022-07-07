Иран заявил, что бывший британский дипломат находится среди нескольких арестованных иностранцев

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В среду государственные СМИ сообщили, что Корпус стражей исламской революции арестовал нескольких иностранцев, обвиненных в шпионаже, в том числе человека, который опознал его как Джайлза Уитакера, бывшего заместителя главы британской миссии в Тегеране. Представитель министерства иностранных дел Великобритании опроверг информацию об аресте британского дипломата в Иране, назвав сообщения «полностью ложными». Уитакер покинул страну после того, как его миссия закончилась в декабре 2021 года, по словам другого британского чиновника, который говорил на условиях анонимности из-за щекотливости ситуации. Иранское информационное агентство Fars, связанное с Корпусом стражей исламской революции, сообщило, что Уитакер вернулся в Иран в качестве туриста, когда его арестовали.

Информационное агентство Fars сообщило, что группу иностранцев, в том числе польского исследователя и жену австрийского дипломата, обвиняют в сборе образцов почвы в запретной зоне в багдадской пустыне. Агентство также опубликовало видеоклип, показывающий четкие кадры иностранцев, а также другие фотографии, на которых они блуждают по близлежащей пустыне Лют. Всемирное наследие ЮНЕСКО.

У Ирана есть история Тюрьма Иностранные граждане, в том числе граждане США. Обвинения в новых арестах появились на фоне роста напряженности в отношениях с западными странами, поскольку переговоры между Ираном и Соединенными Штатами о возобновлении ядерной сделки 2015 г. зашли в тупик. Переговоры были сосредоточены на сдерживании ядерной программы Ирана и отмене санкций США, а также на вопросе о конфискации. заложники иранской Революционной гвардии, часто для того, чтобы добиться уступок от Запада.

Иранская революционная гвардия — самая мощная военная и разведывательная организация в Иране, у нее есть собственные воздушные, наземные и морские подразделения, и правительство США считает ее террористической организацией. В видео, переданном агентством Fars в среду, репортер сообщил, что беспилотники Корпуса стражей исламской революции заметили иностранцев в пустыне. READ Ильхан Омар возглавляет законодателей-демократов, призывающих к назначению специального посланника Госдепартамента по борьбе с исламофобией

В какой-то момент видео показывает зернистую аэрофотосъемку мужчины и двух детей, которые едут на двух велосипедах. Репортер утверждает, что на этой сцене муж австрийского атташе по культуре в Тегеране «был замечен на беспилотниках КСИР, собирающих образцы почвы, пока его дети играли».

Репортер также сообщает, что «второй по значимости британский посланник ездил в Иран со своей семьей в качестве туриста… Его видели в пустыне Багдад».

«Кадры показывают, что этот человек собирал образцы почвы», — говорится в отчете. «Он будет выслан из страны после официальных извинений».

Переговоры о восстановлении ядерной сделки возобновились в прошлом месяце в Катаре после долгой приостановки, но так и не пришли к соглашению. Иран обвинил США в повторении своих прежних позиций на переговорах, а США обвинили Иран в выдвижении новых требований.

Соглашение, известное как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), ограничило возможности Ирана производить и хранить обогащенный уран, необходимый для создания ядерного оружия, в обмен на отмену американских и международных санкций.

Администрация Трампа в одностороннем порядке вышла из соглашения в 2018 году, вновь введя снятые санкции и добавив несколько других в рамках кампании «максимального давления».

В интервью NPR во вторник специальный посланник администрации Байдена в Иране Роберт Мэлли назвал переговоры «более чем упущенным событием». Когда его спросили о количестве американцев, удерживаемых в Иране, Мали сказал: «Их использовали в качестве пешек». Он сказал, что иранцы «просят кое-что взамен» за свое освобождение.

В среду, явно пытаясь заставить Иран начать переговоры, госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты вводят дополнительные санкции в отношении «нефтяных и нефтехимических производителей, перевозчиков и подставных компаний».

«В отсутствие обязательства со стороны Ирана вернуться к СВПД, чего мы продолжаем добиваться, мы продолжим использовать наши полномочия для борьбы с экспортом энергоносителей из Ирана», — написал он в Twitter. READ Бельгия вызывает своего посла в Южную Корею после того, как сфотографировала его жену, бьющую пощечину продавцу в магазине