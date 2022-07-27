Иран заявил, что доллар официально отказался от торговли с Россией

Министр экономики Ирана Эхсан Хандози объявил 26 июля, что доллар США поступил в продажу. официально В торговых отношениях его страны с Российской Федерацией.

На пресс-конференции в Тегеране министр сообщил, что в ирано-российских отношениях американская валюта заменена российским рублем, добавив, что аналогичные планы разрабатываются для торговли с такими партнерами, как Турция, Китай и Индия.

Российская валюта резко упала с конца февраля, когда президент Владимир Путин отдал приказ о вторжении в соседнюю Украину. Падение иранского риала было еще более серьезным, особенно после выхода США в 2018 году из ядерной сделки с Ираном.

Чтобы ослабить давление, Иран рассматривает ряд альтернатив. Верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи активно продвигал свой «Взгляд на Восток» как долгосрочную стратегию экономической независимости от западных держав за счет расширения торговли с Россией, Китаем и Индией.

На прошлой неделе Путин, находящийся в международной изоляции, был в Тегеране, где он сидел с аятоллой Хаменеи, что, похоже, было инцидентом. дружеская беседа между двумя. На встрече, по словам управляющего Центробанком Ирана Али СалахабадиИранский лидер с пониманием отнесся к необходимости исключить доллар США из торговли между Ираном и Россией, и Путин также приветствовал эту идею и призвал к соблюдению положений.

Во время визита Путина иранские СМИ также сообщили о заключении сделки на 40 миллиардов долларов между российскими энергетическими компаниями во главе с гигантским «Газпромом» и государственной Национальной иранской нефтяной компанией. В соответствии с соглашением российская компания будет инвестировать в разработку шести газовых и нефтяных месторождений на юге Ирана, богатом энергоносителями.

Но несмотря на то, что иранские официальные лица аплодируют «беспроигрышной сделке», Исправительные порты «Газпром» поставил под сомнение, выполнит ли «Газпром» свои обязательства в условиях беспрецедентной экономической неопределенности и растущего количества санкций, введенных против России в связи с ее войной на Украине. Они особо отметили, что, в отличие от иранской стороны, цифра в $40 млрд не была публично подтверждена российской компанией.

В том же духе некоторые ссылались на случай Российская компания Лукойлкоторая присоединилась к другим международным компаниям, чтобы попрощаться со своими проектами в Иране в 2018 году. Причиной миграции стал выход США из ядерной сделки и опасения Санкции США иметь дело с Исламской Республикой.

На этом фоне иранские критики подчеркивают необходимость оказания давления на «Газпром» с целью получения сильных обещаний. Иранские власти пока не дали ясности, получили ли они или будут добиваться каких-либо гарантий.