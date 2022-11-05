Иран заявил, что отправил беспилотники в Россию до войны на Украине

(Рейтер) — В субботу Иран впервые признал, что поставил беспилотники в Москву, но сказал, что они были отправлены до войны на Украине, где Россия использовала их для поражения электростанций и объектов гражданской инфраструктуры.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабадоллахян заявил, что «небольшое количество» беспилотников было отправлено за несколько месяцев до российского вторжения 24 февраля.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Тегеран во лжи, заявив, что киевские силы ежедневно сбивают не менее 10 беспилотников.

В наиболее подробном на сегодняшний день ответе Ирана Амирбад Аллахян отрицает продолжающиеся поставки Тегераном беспилотников в Москву.

«Эта шумиха, которую подняли некоторые западные страны о том, что Иран предоставил России ракеты и беспилотники для помощи в войне на Украине, — ракетная часть совершенно неверна», — цитирует его официальное информационное агентство IRNA.

«Насчет беспилотников все верно, и Россия поставила нам небольшое количество беспилотников за несколько месяцев до войны на Украине», — сказал он.

В последние недели Украина сообщила о всплеске атак беспилотников на гражданскую инфраструктуру, в частности на электростанции и плотины, с использованием самолетов Shahed-136 иранского производства. Россия отрицает, что ее силы использовали иранские беспилотники для нападения на Украину.

В видеообращении Зеленский отверг разговоры об ограниченных поставках Ирана в Россию, заявив, что только в пятницу Украина сбила 11 беспилотников.

[1/2] Дроны видны во время военных учений в неизвестном месте в Иране, на этой опубликованной фотографии, полученной 24 августа 2022 года. Иранская армия / WANA (Западноазиатское информационное агентство) / Опубликовано через Reuters

«Если Иран продолжит лгать об очевидном, это означает, что мир приложит больше усилий для расследования террористического сотрудничества между российским и иранским режимами и того, что Россия платит Ирану за это сотрудничество», — сказал он.

Отдельно специальный посланник США по Ирану Роберт Малли написал в Твиттере, что это неправда, что Иран отправил так мало дронов.

«Только этим летом их перевезли десятками, и у них есть военнослужащие на оккупированной Украине, которые помогают России их использовать», — сказал он.

Зеленский, который неоднократно призывал союзников усилить защиту от самолетов и ракет, сказал, что ожидает «хороших новостей» в ближайшие недели, но не сообщил подробностей. На следующей неделе, добавил он, Киев начнет кампанию по сбору средств на закупку морских беспилотников.

В прошлом месяце два иранских чиновника и два иранских дипломата сообщили Рейтер, что Иран пообещал предоставить России ракеты класса «земля-земля», а также дополнительные беспилотники.

Информационное агентство IRNA цитирует слова Амира Рабадалахяна о том, что Тегеран и Киев договорились обсудить утверждения об использовании иранских беспилотников, однако украинцы на переговорах не присутствовали.

В ответ на Facebook официальный представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что Амирбадоллахян распространял «намёки на якобы отказ с украинской стороны».

Амирбадоллахян повторил, что Тегеран «не останется равнодушным», если будет доказано, что Россия использовала иранские беспилотники против Украины.

В прошлом месяце Европейский союз утвердил новые санкции против Ирана в связи с поставкой беспилотников, а Великобритания ввела санкции против трех иранских военных деятелей и производителя оборонной продукции.

Об этом сообщает Gulf Newsroom. Дополнительный репортаж Дэна Беличука и Дэвида Люнгрена. Монтаж Джона Бойла и Джонатана Отиса

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