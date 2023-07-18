Иран и Индия планируют направить российскую торговлю через Чабахар — Экономические новости

В соответствии с предыдущими договоренностями в ближайшие шесть-восемь месяцев будет предпринята пробная поставка для проверки торговых связей из России в Индию. Советник иранской свободной зоны Чабахар Мохаммад Мири заявил, что груз будет проходить через стратегически важный порт Чабахар, в то время как предыдущий груз в 2022 году проходил через более известный порт Бендер-Аббас.

INSTC был задуман в 2001 году как новый торговый коридор для укрепления экономических связей между Индией, Центральной Азией и Восточной Европой. Согласно исследованию Центра исследований ВВС, индийского аналитического центра, было предпринято много усилий для перезапуска INSTC.

В 2014 году был проведен пилотный эксперимент с целью решения проблем вдоль коридора. После этого в 2015 году был согласован проект транзитно-таможенного соглашения. За этим последовал еще один пробный запуск коридора из России в Индию в 2022 году. По словам Мерри, предыдущие испытания использовали порт Бендер-Аббас в Иране для пропуска грузов. . Чтобы попасть в Индию, говорится на веб-сайте Монетного двора.

Следующий экспериментальный этап, который в настоящее время планируется, может пройти через Чабахар, где Индия управляет причалами на терминале Шахид Бехешти.

Стремясь разработать этот новый маршрут, иранские официальные лица также предложили связать зоны свободной торговли между Чабахаром и индийским портом для облегчения торговли.

На январь 2024 года в Чабахаре запланирована министерская встреча на высоком уровне, чтобы продвинуть эту активацию. В прошлом Индия также принимала региональные страны на встречах в честь Дня Чабахара.

Основная трудность в продвижении INSTC — жесткие санкции, введенные Западом как в отношении Ирана, так и в отношении России.