Иран и Россия акцентируют внимание на продвижении транзита товаров через Каспийское море

На встрече со специальным помощником прибывшего с визитом Президента России Игорь Левитин В Тегеране поздно вечером в субботу министр дорог и городского развития Ирана Мехрдад Базарбаш указал, что развитие сотрудничества в области транспорта между двумя странами будет в интересах обеих сторон.

Базарпаш сослался на то, что Иран принял первое российское грузовое судно RO-RO в порту Новшахр за 21 год, и назвал этот транзит гигантским шагом в морской торговле между двумя странами.

Он сказал, что контракты, подписанные между Ираном и Россией о строительстве судов в Каспийском море, имеют первостепенное значение, добавив, что развитие «мультимодальных перевозок» с прибытием первой российской транзитной партии в прошлом году через международный коридор между севером и югом могут быть перспективными для расширения эффективного двустороннего сотрудничества в области транспорта.

Далее он сказал, что увеличение пропускной способности морского транспорта через коридоры Каспийского моря, включая западный и восточный проходы Каспийского моря, могло бы эффективно снизить интенсивное наземное движение в Кавказском регионе.

в Со своей стороны специальный помощник Президента России коснулся посещения российской делегацией проекта железной дороги Рашт-Астара и высказался за развитие сотрудничества в сфере перевозок по всем направлениям.