Иран и Сирия обещают противостоять «экономическому терроризму» санкций США

ДАМАСК, Сирия (Associated Press) – Иран и Сирия в воскресенье пообещали предпринять «колоссальные шаги» для противодействия санкциям США, введенным в отношении двух региональных союзников, заявив, что их связи будут укрепляться под новым руководством Ирана.

Об этом сказал новый министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахян, который встречал его в аэропорту во время визита в Дамаск своим сирийским коллегой Фейсалом Микдадом.

Иран был одним из самых сильных сторонников президента Сирии Башара аль-Асада, посылая тысячи боевиков со всего региона, чтобы помочь своим силам в 10-летнем сирийском конфликте, в результате которого погибло полмиллиона и была перемещена половина довоенного населения страны. 23 миллиона.

С помощью России и Ирана сирийские правительственные силы теперь контролируют большую часть Сирии. Но страна годами страдает от санкций США и Европы.

Санкции Минфина США были нацелены на сеть, протянувшуюся через Сирию, Иран и Россию, которая отвечает за доставку нефти сирийскому правительству.

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Санкции США были наложены на Тегеран после того, как бывший президент США Дональд Трамп в 2018 году вывел Америку из ядерной сделки между Ираном и мировыми державами.

На этой файловой фотографии, опубликованной официальным сирийским информационным агентством (SANA) 7 апреля 2019 года, грузовики стоят в очередях, чтобы заправить свои баки топливом, на заправочной станции в Дараа на юге Сирии. (SANA через AP, файл)

Санкции вызвали острую нехватку топлива в Сирии, которая в основном зависит от поставок иранской нефти, которые подвергались таинственным атакам в течение последних двух лет. Сирия обвинила Израиль в атаках.

«Вместе руководство двух стран предпримет гигантские шаги для противодействия экономическому терроризму и ослабления давления на наш народ», – сказал Амир Абдуллахян в аэропорту. Он не сказал, как две страны будут бороться с санкциями.

Визит Амира Абдуллахяна в Сирию состоится на следующий день после того, как он представлял Иран на конференции, на которой присутствовали официальные лица со всего Ближнего Востока, целью которой было ослабление региональной напряженности.

Амир Абдуллахян назвал Сирию «страной сопротивления», добавив, что Дамаск и Тегеран работали вместе «на местах и ​​добились совместных побед».