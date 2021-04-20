Иран и США говорят, что переговоры по ядерной сделке продвигаются

Президент Ирана Хасан Рухани рассматривает новые ядерные достижения Ирана во время Национального дня ядерной энергии Ирана в Тегеране, Иран, 10 апреля 2021 года. Офис президента Ирана | Я | Через Reuters

Официальные лица заявили, что переговоры по ядерной сделке с Ираном в Вене получили больше положительных комментариев в понедельник, поскольку Тегеран и Вашингтон продолжают непрямые переговоры в надежде возобновить сделку 2015 года, которая сняла экономические санкции с Ирана в обмен на ограничения его ядерной программы. «Мы на правильном пути, и некоторый прогресс был достигнут, но это не означает, что переговоры в Вене достигли финальной стадии», – заявил на пресс-конференции в Тегеране официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде.

Официальные лица США заявляют, что прорыва не произошло, но назвали косвенные обсуждения «всеобъемлющими» и «вдумчивыми». В сообщениях говорится, что дипломаты могут заключить временное соглашение, которое даст всем сторонам больше времени для решения некоторых из более сложных технических вопросов. Переговоры начинают ускоряться, даже когда Иран объявляет о новых нарушениях соглашения, главным из которых является его обещание на прошлой неделе начать обогащение урана до 60% чистоты, что приблизит расщепляющийся материал к уровням, необходимым для бомбы. Чтобы сделать бомбу, обогащение урана должно составлять 90% – максимум по соглашению 2015 года составлял 3,67%.

Бехнам бин Талиблу, старший научный сотрудник Фонда защиты демократий, сказал CNBC, что этот шаг был «нарушением, которое Иран пытается превратить во влияние на переговорах в Вене». Аналитики предупреждают, что этот шаг направлен на усиление власти Тегерана, но может иметь неприятные последствия. 10 апреля Иран запустил усовершенствованные центрифуги для обогащения урана в ознаменование национального «ядерного дня», а его президент Хасан Рухани подтвердил приверженность Ирана нераспространению ядерного оружия. За противоречивыми сообщениями по государственному телевидению последовал взрыв на обогатительной фабрике в Натанзе, который Тегеран назвал «ядерным террористическим актом» и обвинил Израиль. Израиль публично отказался подтвердить или отрицать какую-либо ответственность. «Я думаю, что это определенно будет продолжаться. Вероятно, что вы увидите всплеск радиоэлектронной борьбы между этими двумя странами в следующие несколько месяцев, и вполне вероятно, что мы увидим больше разговоров о разговорах в следующие несколько месяцев», – сказал Бен Талибло. . «Между тем, пока идет больше кибератак и больше разговоров, можно почти гарантировать, что такие сайты, как Натанз, будут делать все возможное, чтобы продолжать работу». Однако все стороны по-прежнему добиваются возвращения США к сделке, от которой предыдущая администрация Трампа отказалась в 2018 году, после чего она ввела суровые санкции в отношении иранской экономики. Соединенные Штаты также хотят, чтобы Иран вернулся к полному соблюдению, прежде чем он снимет санкции, что становится все труднее с каждой новой партией обогащения Тегераном.