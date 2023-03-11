Иран купит у России истребители Су-35 — Иранское вещание

ДУБАЙ, 11 марта (Рейтер) — Иран подписал соглашение о покупке у России современных истребителей Су-35, сообщили в субботу иранские государственные СМИ.

«Истребители Су-35 технически приемлемы для Ирана, и Иран заключил соглашение об их закупке», — цитирует IRIB заявление миссии Ирана при ООН в Нью-Йорке.

Российское подтверждение сделки не поступало, и ее подробности не разглашаются. Миссия также заявила, что Иран расследует покупку военных самолетов у нескольких неназванных стран, сообщает IRIB.

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В ВВС Ирана всего несколько десятков ударных самолетов: российские и старые американские модели, приобретенные до иранской революции 1979 года.

В 2018 году Иран заявил, что начал производство истребителя Kawser собственной разработки для использования в своих ВВС. Некоторые военные эксперты считают, что этот реактивный самолет является точной копией F-5, впервые произведенного в США в 1960-х годах.

Репортаж из отдела новостей Дубая; Монтаж Кевина Лиффи

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