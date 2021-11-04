Иран назначил дату возобновления переговоров по ядерной сделке после пятимесячного перерыва | Ядерная сделка с Ираном

Иран согласился возобновить переговоры с мировыми державами о возрождении ядерная сделка 29 ноября после пятимесячного перерыва, когда Соединенные Штаты призвали к быстрому решению.

Объявление о непрямых переговорах в Вене вызвало рост давления. ИранЗападные страны предупреждают, что ядерные работы Тегерана достигают опасного уровня, и Израиль угрожает атаковать.

Европейский союз объявил, что посланник ЕС Энрике Мора, который провел шесть раундов переговоров в начале этого года и недавно побывал в Тегеране в поисках прогресса, снова будет председательствовать на встрече 29 ноября.

Президент Джо Байден вступил в должность в надежде вернуться к соглашению 2015 года, от которого отказался его предшественник Дональд Трамп. Но переговоры в начале этого года не привели к прорыву с Ираном, который потребовал паузы. После избрания жесткого нового президента в июне Ибрагим Раиси.

В Вашингтоне официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты считают возможным решить «относительно небольшое количество вопросов, которые не были решены в конце июня».

«Мы считаем, что если иранцы настроены серьезно, мы сможем сделать это в относительно короткие сроки», – сказал Прайс репортерам.

«Но мы также ясно дали понять, в том числе то, что эта пауза длится уже некоторое время, что это окно возможностей не будет открываться вечно».

Трамп ввел масштабные санкции в отношении Ирана после своего ухода из Соединенных Штатов в 2018 году, что побудило Тегеран предпринять шаги, чтобы отказаться от соблюдения соглашения, по которому он значительно сократил свою чувствительную ядерную деятельность.

Иран хочет, чтобы все санкции США были отменены, но администрация Байдена заявляет, что будет вести переговоры только о действиях, которые Трамп предпринял в отношении ядерной программы, таких как одностороннее эмбарго на продажу нефти, а не о шагах, введенных из соображений, таких как права человека.

Иран тоже хочет Обязательства, что Соединенные Штаты останутся приверженными соглашению Маловероятное предложение в Вашингтоне, где Республиканская партия Трампа после победы на выборах штата во вторник категорически против дипломатии Байдена с Ираном.

«У американского президента нет власти, и он отказывается предоставить гарантии», – написал в Твиттере высокопоставленный сотрудник службы безопасности Ирана Али Шамхани, объявляя о переговорах.

«Если это не изменится, исход переговоров уже ясен».

Заместитель министра иностранных дел Али Багери, главный переговорщик Ирана, подтвердил возобновление переговоров 29 ноября и сказал, что целью будет «отмена незаконных и бесчеловечных санкций».

Разочарование США усугубляет отказ Ирана от прямой встречи с посланником США Робертом Мэлли, поэтому европейские посредники должны вместо этого доставлять отели в Вену.

В заявлении ЕС говорится, что Великобритания, Китай, Франция, Германия и Россия все еще находятся в сделке с Ираном и будут участвовать в переговорах.

Европейские державы все больше обеспокоены ядерной деятельностью Ирана, пока переговоры зашли в тупик, предупреждая, что прогресс Тегерана будет настолько значительным, что возвращение к соглашению может быть бессмысленным.