Иран обвиняет женщин-журналистов, которые помогли раскрыть историю Амини, в шпионаже ЦРУ

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Двое иранских журналистов, которые помогли опубликовать историю Махсы Амини, 22-летней ирано-курдской женщины, чья смерть в заключении так называемой полиции нравов в прошлом месяце спровоцировала общенациональное восстание, были официально обвинены поздно вечером в пятницу в том, что они ЦРУ. Шпионы и «основные источники новостей для иностранных СМИ» — первое является преступлением, наказуемым в Иране смертной казнью.

Журналисты Нилофар Хамиди и Элах Мохаммади находятся в печально известной иранской тюрьме Эвин с конца сентября, поскольку иранские религиозные лидеры изо всех сил пытались сдержать волну общественного гнева и протестов, призывающих к их изгнанию. Иранские женщины и молодежь были в авангарде восстания, самой продолжительной демонстрации за последние десятилетия.

В совместном заявлении Опубликовано в иранских СМИ поздно вечером в пятницу по местному времени, Министерство разведки Ирана и Разведывательное управление Корпуса стражей исламской революции, Крайне пугающие защитники государства безопасности ИранаОн обвинил ЦРУ в разработке отчетов Хамиди и Мохаммади и сказал, что «союзные шпионские службы и фанатичные агенты» спланировали общенациональные беспорядки без руководства.

ЦРУ совместно с британскими, израильскими и саудовскими спецслужбами «запланировало широкомасштабные массовые беспорядки в Иране с целью совершения преступлений против великой нации Ирана и его территориальной целостности, а также подготовки почвы для усиление внешнего давления», — говорится в неподтвержденном заявлении. Он также утверждал, без предоставления доказательств, что журналисты обучались за границей и были отправлены, чтобы провоцировать семью Амини и распространять дезинформацию.

Старшие редакторы Хамиди и Мохаммади в субботу отвергли обвинения и заявили, что журналисты всего лишь выполняли свою работу. READ Гибель и разрушения в результате попадания российских ракет на жилой комплекс в Украине

«То, что они назвали доказательством выдвинутых против них обвинений, является точным определением профессиональных обязанностей журналистов», — заявила Ассоциация журналистов Ирана. В заявлении в субботу.

Журналисты, работающие в двух иранских новостных агентствах за границей, которые одними из первых написали о деле Амини, также осудили обвинения и сообщили Washington Post, что ни Хамиди, ни Мохаммади не были их первоисточниками.

Аида Гаджар, репортер из Франции, работающая в выпуск новостей иранской проволоки, Это было начато бывшим репортером Newsweek.

Она добавила: «Сценарий классификации журналистов как иностранных шпионов — это сценарий, который иранский режим всегда использует против журналистов».

Мохсен Мохимани, лондонский корреспондент Международной иранской организации, еще одной частой мишени иранской государственной пропаганды, сказал, что они полагались на свои собственные источники, и охарактеризовал обвинения как направленные на «подавление СМИ и оппозиции».

Зловещим знаком стало то, что командующий Корпусом стражей исламской революции предупредил в субботу, что «сегодня последний день беспорядков». .

Правозащитные группы говорят Было убито более 200 человек, в том числе десятки детей, арестовано более 12 000 человек. В понедельник власти начали предъявлять первые обвинения примерно 500 задержанным.

Среди задержанных было около 45 иранских журналистов. По данным нью-йоркского Комитета защиты журналистов,. Большинству американских СМИ, в том числе The Post, запрещено освещать события в Иране, где массовые перебои в работе сотовой связи и интернета в последние недели затруднили репортажи.

Репортер Washington Post Джейсон Резайян ранее содержался в тюрьме Эвин в течение 544 дней по ложному обвинению в шпионаже в пользу Соединенных Штатов.

Хамиди, корреспондент реформистской ежедневной газеты Shargh, 16 сентября опубликовал широко распространенный отчет из больницы Касра в Тегеране, где Амини скончался после госпитализации 13 сентября во время содержания под стражей в полиции за предполагаемое нарушение дресс-кода. Хамиди также поделилась фотографией пораженной семьи Амини в больнице в своем аккаунте в Твиттере. READ С пылающей Звездой Давида и свастикой палестинцы протестуют против незаконного форпоста

Иранские власти заявили, что у Амини случился сердечный приступ. Ее семья заявила, что полиция забила до смерти их дочь, также известную под своим курдским именем Джина.

Мохаммади, репортер Ham Mihan, другой ежедневной газеты, связанной с иранскими политиками-реформистами, сообщила 17 сентября о похоронах Амини в ее родном городе Сакказ в северо-западной провинции Курдистан. Силы безопасности напали на похороны, скорбящие скандировали лозунги против Исламской Республики, а женщины сняли обязательную чадру в ходе первого крупного протеста восстания.

Силы безопасности арестовали Хамиди 22 сентября и Мохаммади 29 сентября. Эти двое содержались в одиночной камере и за ее пределами.

Несмотря на опасность обнародования злоупотреблений со стороны государства, сообщения о деле Амини вскоре начали распространяться.

Саджад Ходакарами, иранский журналист, базирующийся в Стамбуле, сказал, что впервые увидел историю в Instagram, опубликованную в конце 13 сентября свидетелем в больнице Аль-Касра, который сообщил, что полиция нравов избила женщину, находящуюся в коме. Ходакарами связался с этим человеком на следующее утро, и тот сказал, что его вызвали иранские власти и попросили удалить пост. Ходакарами, из Твит о новых отчетах Работая с Iran International над освещением этой истории, она поделилась скриншотом поста в Instagram с The Post, но не назвала имя человека, который будет защищать его безопасность.

Главный редактор Sharq Мехди Рахманян Уже арестован Для газетных сообщений, опубликовал заявление в субботу Государственные обвинения отвергнуты.